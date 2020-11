Szombati koronavírus-mérleg: újabb negatív rekord az intenzív ápolásra szoruló betegek száma esetében

A Stratégiai kommunikációs Csoport közleménye szerint az elmúlt 24 órában 9460 új koronavírusos esetet regisztráltak, összesen 37 040 tesztet végeztek. Az intenzív osztályon ápolt betegek száma újabb rekordot jelent: 1172 személyt kezelnek ezeken a részlegeken országszerte.

Az elmúlt napban 129 halálesetet regisztráltak.





Photo by Medakit Ltd on Unsplash