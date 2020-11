Romániai maszkbiznisz: hamisított tanúsítvánnyal rendelkező maszkokat vonnak vissza milliószámra a hatóságok

Riasztást adott ki országos szinten Románia és vizsgálatot indított el bizonyos, forgalmazásba került hamisított maszkok ügyében - adta hírül a Digi24. A nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek európai riasztási rendszerében, a RAPEX-ben is jelentették az esetet, amely nyomán a Román Fogyasztóvédelmi Hivatal mintegy 31 millió maszkot vont vissza a piacról.



Alertă emisă de România-RAPEX: Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către... Közzétette: Paul Anghel – 2020. november 12., csütörtök

Az intézmény elnöke,sajtótájékoztatón jelentette be a nagyszabású akciót. Az intézményvezető szerint a termékek nem feleltek meg az európai előírásoknak, nincsenek megfelelőségi tanúsítványaik, használati utasításaik, nincsenek a kezelésre vagy a tárolásra vonatkozó információk feltüntetve a csomagoláson.Miután a fogyasztóvédelmi hivatal bevizsgálta a szóban forgó termékeket, kiderült, hogy a maszkokon szerepel ugyan az európai minőségellenőrzést (CE) tanúsító jelölés, de ezek hamisítványok, és a szóban forgó maszkok nem nyújtanak biztonságos védelmet.A 31 millió visszavont terméken felül, amelyeket sikerült kivonni a forgalomból, több szállítmány eljutott a „célállomásokhoz” is, például 12 ezer FFP3 jelzésű, de az előírásoknak nem megfelelő védőmaszkot fedeztek fel a temesvári "Victor Babeş" kórház raktárában.orvos, a temesvári "Victor Babeş" kórház vezetője a Digi 24 tévécsatorna műsorában be is mutatta, hogy miben különbözik egy megfelelően legyártott maszk egy hasonlónak tűnő, de hamisított maszktól, amely nem védi meg sem viselőjét sem a vele egy légtérben tartózkodókat a vírustól.A kórházigazgató rámutatott arra, hogy az eredeti gyártási folyamatban a részecskeszűrő alkatrész gyakorlatilag elválaszthatatlan a maszk többi anyagától. A hamisítványok esetében azonban a szűrő könnyedén leválik, mert csak oda van ragasztva - mutatta be az orvos, letörve a védőszűrőt két maszkról.A maszkokat a temesvári Victor Babeş kórház rendelte meg, a beszerzési rendszeren keresztül, három forgalmazótól: kettő Temes megyéből és egy a fővárosból szállította a kórháznak a rendelést. Amint kiderült, hogy nem megfelelő a termék, a kórház vezetősége azonnal értesítette a fogyasztóvédelmi hatóságot. „Azonnal értesítettük a hatóságokat és kivontuk őket az osztályokról, várjuk, hogy az illetékes szervek elvégezzék a kivizsgálást, és értesítsenek, mit kell kezdeni ezekkel a maszkokkal” - mondta Cristian Oancea főorvos, a temesvári Victor Babes kórház igazgatója.