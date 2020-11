Mit tudunk az orvosról, aki megpróbálta kimenteni betegeit a tűzből?

Ioan Cătălin Denciuról nem sikerült egyelőre nagyon sok mindent kiderítenie a sajtónak. Nelu Tătaru egészségügyi miniszter annyit elárult, hogy egyetemi kollégák voltak, azaz mindketten a Grigore T. Popa Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végeztek Iasi-ban.



Ioan Cătălin Denciu, a hősiesen helyt álló orvos. Forrás: Facebook

Az orvos koráról kétféle adatot is közöl a sajtó. Egyesek szerint 42 éves az orvos, mások szerint 48. Mivel Tătaru is 48 éves, elképzelhető, hogy egy újságírók azt hitték, hogy nemcsak egyetemi társak, hanem egyenesen évfolyamtárs volt a két orvostanhallgató. Ziarul de Vrancea azt is tudni véli, hogy a jelenleg Piatra Neamton élő és dolgozó orvosnak a szülővárosa Focsani, egy másik moldovai megyeszékhely, innen került el Denciu doktor először Iasiba, majd Piatra Neamtra.Az aneszteziológiára és intenzív terápiára szakosodott orvos főorvosként dolgozik abban a megyei kórházban, ahol a tragikus baleset történt. A baleset körülményeit összerakni próbáló kórházigazgató,szerint az ügyeletes orvos először abból a kórteremből helyezte biztonságba a betegeket, ahol nem volt tűz, majd után megpróbálta kimenteni azokat is, ahol már égtek a különböző berendezések. Ekkor történt a tragédia, mert a rajta lévő műanyag védőruházat lángra kapott, és gyakorlatilag ráégett a testére.A súlyos égési sérüléseket szenvedett orvost előszöt Iasiba szállították, majd onnan a Román Légierő különgépével Bukarestbe, ahol már egy másik repülőt készítettek elő, hogy Belgiumba szállítsa a beteget, egy katonai kórházba.Ioan Cătălin Denciu orvos Facebook-oldalán egyetlen profilkép elérhető jelenleg, valószínű, hogy a család így próbál védekezni a feléje irányuló túlzott figyelem ellen. Az újságíróknak mindössze annyit sikerült megtudniuk, hogy Denciu doktor felesége is orvosnő, szülész-nőgyógyász, és a házaspárnak két gyereke van.