Ezek a legfontosabb (és egyelőre megválaszolatlan) kérdések a piatra neamț-i kórháztűz kapcsán

Egyelőre hivatalosan szinte semmit nem tudni a Piatra Neamțban történt tűzvészről, amelyben tíz ember veszítette elétet, és jelenleg heten vannak válságos állapotban. A Digi24 összeszedett tíz olyan kérdést, amely egészen biztosan megválaszolásra vár:



Egyelőre nem tudni a legfontosabbat: mi váltotta ki a tüzet, az viszont elképzelhető, hogy már vasárnap a tűzoltóság elő fog állni egy előzetes vizsgálati eredménnyel.Nemrég a harmadik emeletről a másodikra költöztették ugyanis, állítólag a kapacitás szerették volna így bővíteni. Azt nem tudni, hogy megvizsgálták-e, hogy az itteni elektromos rendszer bírni fogja-e az oxigénelőállítássál járó terhelést.A megyei katasztrófavédelmi hatóság (ISU) vezetője azt nyilatkozta nemrég, vizsgálják, hogy a kórház megszerezte-e az inenzív terápiás osztály költöztetésére a szükséges engedélyeket.2018-ban már kigyulladt a kórházban egy kis terem, mert valaki egy töltőt a konnektorban felejtett, az meg zárlatot okozott. Akkor a vezetőség azt mondta, nagyon régiek a vezetékek.A kórház menedzsere azt mondta, hogy nyolc asszisztens volt szolgálatban szombat este, és két orvos és két asszisztens ment be, amikor kiütött a tűz.Minden kórházban kötelező a törvény alapján ilyen személyzetnek a fenntartása minden osztályon.Az erről szóló felkészítőkre szintén a törvény kötelezi az alkalmazottakat.Ennek a megléte is kötelező, az orvosok számára elérhető helyen kell lenniük.5 évvel a Colectiv-tragédia után talán elvárható lenne, hogy be legyenek szerelve ilyenek.