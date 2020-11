Piatra Neamț-i kórházmenedzser: nem igaz, hogy engedélyek nélkül költöztették volna az intenzív terápiás osztályt

A Piatra Neamț-i Megyei Kórház menedzsere cáfolja, hogy úgy költöztették volna a harmadik emeltről a másodikra az intenzív terápiás osztályt, hogy ne kapták volna meg erre a járványügyi hatóságok engedélyét, ahogyan ezt a George Lazăr, a megye prefektusa állítja.



"Ez egy olyan információ, amelyet a prefektus úr helytelenül vett át. Mind a harmadik, mind a második emelet rendelkezik a DSP engedélyével hogy ott intenzív terápiás osztályok legyenek. Gyakori, hogy egyik emeltről a másikra költöztettük a pácienseket. Tegnap is csak ennyi történt, hogy a harmadik emeletről a másodikra költöztettük a betegeket. Az igaz, hogy az elmúlt hetekben munkálatok folytak, hogy további négy intenzív terápiás ágyat el tudjunk helyezni, viszont nem ott, ahol a tűz kiütött, még be sem voltak üzemelve ezek" - mondta elkórházmenedzser a román televíziónak.Micu arról is beszélt, hogy a kórház rendelkezik olyan alkalmazottal, akinek a feladata a tűzvésszel kapcsolatos biztonság megőrzése."A személyzet megkapta a felkészítést az ilyen szituációkra nézve. Továbbá meg is próbáltak a poroltókkal közbeavatkozni, azokkal, amelyek a részlegen voltak, illetve vittek más részlegekről is. Csakhogy a tűz túl erős volt, a peroltók nem használtak" - mondja Micu.A menedzser azt is elmondta, hogy a két intenzív terápiás terem közül csak az egyiket érintette a tűz, a másikból a betegeket azonnal evakuálták, majd az éjszaka folyamán a Lețcani-ban felállított moduláris kórházba szállították őket. Mindannyian kritikus állapotban volta már eleve a koronavírus miatt, ketten elhunytak az éjszaka.Micu megemlítette, hogy a Piatra Neamț-i kórházban jelenleg körülbelül 380 koronavírus-fertőzött betegeket kezelnek.