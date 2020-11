Kicsoda Lucian Micu, a Piatra Neamț-i kórház menedzsere?

A Libertatea állította össze a, mondhatni tipikus romániai politikus portréját. Jelenleg a kórház menedzseri posztját látja el, de bejárta már mind az UNPR, mind a PNL és a PSD fontos megyei pozícióit, utóbbi pártnak nemrég lett ismét tagja, és jutalmul megkapta a kórházvezetői állást, miután a bíróság eltiltotta a választáson való indlástól.



Ami még érdekesség: Micu kétszer verte át a szavazókat már azzal, hogy Roman város tanácsába jelentkezett mandátumért, majd a győztes polgármester hirtelen visszalépett, s így Micu lett az ideiglenesen kinevezett utódja.A karrierjét a PSD Neamț megyei szervezetében kezdte, majd gyorsan kezdett lépegetni egyikből a másikba, hogy aztán 2020-ban ismét a PSD-ben találja magát, a PNL-ből tért vissza a gyökereihez.2012-től kezdett ívelni a karrierje, ekkor jutott be Roman város tanácsába. Roman a megye második legnagyobb városa, Micu pedig a Gabriel Oprea-féle UNPR színeiben szerzett ekkor mandátumot. A tanácsosi többség megszerzése érdekében az akkori USL koalícióra lépett az UNPR-vel, Micu meg alpolgármester lett, majd még abban az évben polgármester is, miutána parlamenti választásokra készülve lemondott.Micu aztán hamarosan átlépett Leoreanu pártjába, aki nem jutott be a parlamentbe, de 2016-ban ismét ő lett a polgármester. Abban az évben ismét parlamenti választások voltak, a polgármester meg megint jelölt lett, s ezúttal sikerült is mandátumot szereznie, úgyhogy a széke megint Micura maradt.2017-ben aztán előrehozott választások jöttek, Ekkor már Micu volt a pártja jelöltje, és meg is nyerte a polgármesteri tisztséget. Csakhogy közbelépett az Országos Fedhetetlenségi Ügynökség és eltiltotta, mert volt egy tisztsége a városi kórházban is.Ezután négy év pereskedés jött, míg a legfelsőbb bíróság végeleges ítéletet nem hozott, és a prefektus fel nem függesztette hivatalából. Micu nem adta fel, mondván, akkor is indulni fog 2020-ban. A PNL azonban nem akart bevállalni gyanús jelölteket, ezért Micu átlépett a PSD-be, csakhogy a bíróság kimondta, hogy az ANI döntése a következő választásra is érvényben marad. A megyei tanácsi tisztséget azonban elnyerte a PSD-s, aki kinevezte Micut a Piatra Neamț-i Megyei Sürgősségi Kórház frissen megüresedett menedzseri helyére október 28-n.