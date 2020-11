Tüntettek a kórház menedzsere és a megyei tanács elnöke ellen Piatra Neamțon

A közösségi oldalakon szerveződött tüntető felvonulást tartottak vasárnap Piatra Neamţon.



A mintegy ötven résztvevő a megyei sürgősségi kórház elé vonult, amelynek intenzív osztályán tíz halálos áldozatot követelő tűz ütött ki szombaton.A felvonulók többe között azt skandálták, hogy "Le a gyilkosokkal!", és a kórház menedzsere,, valamint a Neamţ megyei tanács elnöke,lemondását követelték.A tiltakozás a hír megírásának pillanatáig incidensek nélkül zajlott.

Bogdan Despescu államtitkár fogja irányítani a kivizsgálásra létrehozott munkacsoportot



Bogdan Despescu államtitkár fogja irányítani a belügyminisztérium által a Piatra Neamţ-i kórházban történt tűzeset mielőbbi kivizsgálására felállított munkacsoportot - közölte vasárnap a szaktárca.A döntést a Marcel Vela belügyminiszter által vasárnap 13 órára összehívott gyűlésen hozták meg.Ezen arról is döntöttek, hogy az Országos Kriminalisztikai Intézet igazgatója, Romică Potorac rendőrfőbiztos is kiszáll a tűzeset helyszínére.Ugyanakkor több csoport felállításáról is határoztak, amelyek Piatra Neamţról a kriminalisztikai intézethez fogják szállítani a helyszínen gyűjtendő és laborvizsgálatoknak alávetendő bizonyítékokat.