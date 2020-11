Leállítja a kórháztragédia miatt a kampányt a PNL, a PSD és az USR

Leállítja két napra választási kampányát a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Piatra Neamţ-i tragédia áldozatai iránti tiszteletből - közölte vasárnap Ludovic Orban pártelnök.



"Szeretném bejelenteni, hogy úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk hétfőre tervezett rendezvényünket (...) és két napra leállítjuk kampányunkat azok iránti tiszteletből, akik életüket vesztették, vagy a tűzvész miatt szenvedtek" - mondta Orban.A PNL hétfőn tervezte bemutatni a "Fejlesztjük Romániát" című kormányprogramját.Vasárnap délelőtt a Szociáldemokrata Párt (PSD) is bejelentette, hogy időlegesen felfüggeszti kampányát, majd a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) is közölte, hogy hasonlóképpen döntött.ezzel szemben úgy véli: "nem segít az embereken" a kampány szüneteltetése, és rámutat: egy "hadseregnyi orvos" a televíziók stúdióiban kampányol, ahelyett, hogy betegeket gyógyítana. A Pro Románia elnöke Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz: "nem is számított arra", hogy Klaus Johannis államfő a miniszterelnök lemondását kéri, mint öt évvel ezelőtt, a Colectiv-tűzvész esetében tette, holott az egy privát klub volt, nem egy közkórház.Tíz ember meghalt szombat este, amikor tűz ütött ki a Piatra Neamţ-i megyei kórház intenzív osztályán. További hét ember súlyosan megsebesült, köztük az ügyeletes orvos, aki testének mintegy 40%-án súlyos égési sérüléseket szenvedett.