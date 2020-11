Johannis: korszerűsítik a kórházak egészségügyi gázellátó rendszerét és elektromos hálózatát

Szükség van a kórházak egészségügyi gázellátó rendszerének és elektromos hálózatának korszerűsítésére, és ennek érdekében európai alapokat felhasználó finanszírozási programot készítenek elő - jelentette ki szerdán Klaus Johannis államelnök.



Szükség van ugyanakkor a jogszabályok módosítására is annak érdekében, hogy a kórházi technológiák rendszerének megfelelő szervízelését és karbantartását hatékonyan lehessen biztosítani, mutatott rá az államelnök a Cotroceni-palotában tartott sajtónyilatkozatában."Nagyon fontos szerepet játszik ebben a humán erőforrás, és itt az egészségügyi mérnökökre gondolok, akiket nagyobb mértékben be kell vonni a kórházak működési rendszerébe. Mindezeket belefoglalják az egészségügy reformját megvalósítani hivatott törvénycsomagba, amelyen jelenleg a szaktárca dolgozik" - magyarázta Johannis.Az államelnök szerdán újabb megbeszélést tartott a koronavírus-járvány helyzetéről és kezelési intézkedéseirőlkormányfővel,egészségügyi miniszterrel ésbelügyi államtitkárral, az országos katasztrófavédelem vezetőjével.A találkozón részt vett, a Román Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság alelnöke,, a bukaresti Cariol Davila sürgősségi katonai kórház intenzív terápiás osztályának vezetője,, a Victor Babeş klinikai járványkórház igazgatója, illetve, a fővárosi Műszaki Egyetem egészségügyi mérnöki karának adjunktusa is.Az államelnök elmondta, hogy a szakemberek beszámoltak az intenzív terápiás osztályok gázellátó rendszereinek állapotát felmérő vizsgálatról, és felvázolták azokat a meghibásodásokat, amelyek az orvosi berendezések működésében felléphetnek.Johannis szerint az is kiderült, hogy

ezen berendezések műszaki ellenőrzését és karbantartását célzó szolgáltatásokra biztosított költségvetés az egészségügyi intézményekben rendkívül alacsony és sok esetben nem is elegendő.



A romániai egészségügyi rendszer "rendkívül nehéz időszakon megy át, amely felszínre hozta az összes, évek hosszú során át elhanyagolt strukturális hiányosságot", és a rendszert alapjaiban kell megreformálni, sommázta Johannis.