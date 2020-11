Johannis: évente 16.000 gyermek esik áldozatul az erőszak valamilyen formájának

Évente 16.000 gyermek esik áldozatul bántalmazásnak, elhanyagolásnak. kizsákmányolásnak, vagy az erőszak más formájának, jelentette ki pénteken Klaus Johannis államelnök, hangsúlyozva, hogy minden eszközt fel kell használni a traumák megelőzésére.



„A stigmatizáció, diszkrimináció és a bántalmazás sajnos valós, és súlyos problémák, melyeket nem lehet tolerálni! Évente 16.000 gyermel esik áldozatul bántalmazásnak, elhanyagolásnak. kizsákmányolásnak, vagy az erőszak más formájának. Kötelességünk tudatosítani a traumákat, amelyeken ezek a gyerekek átmennek, és minden eszközt – akár törvényes eszközöket is – fel kell használni, hogy ezeket a bántalmazások megakadályozzuk. A gyermeket nem szabad verni!” – fejtette ki Johannis a Cotroceni-palotában, a, az országos gyermekjogvédelmi és örökbefogadási hatóság elnökével és-csal, az állami gondozott fiatalok tanácsának elnökével tartott megbeszélését követően.Az államfő értékelte, hogy a civil szféra szorosan együttműködik az országos gyermekjogvédelmi és örökbefogadási hatósággal.Minden gyermeket óvni kell és egyenlő esélyben kell részesíteni, hogy potenciálját elérhesse, a gyermekek érdekeit folyamatosan szem előtt kell tartania mind az intézményeknek, mind az állampolgároknak – hangsúlyozta Johannis.A megbeszélésen többek között az állami gondozásban lévő gyerekek különböző – így egészségügyi – szolgáltatásokhoz és oktatáshoz való hozzáféréséről, szakmai képzéséről volt szó.„A román társadalom fejlődése nem lehet fenntartható fejlődés, ha nem ruházunk be az oktatásba, illetve a gyerekek és fiatalok jogainak védelmébe. Ez kell hogy legyen a megközelítés akkor is, amikor a finanszírozásról beszélünk. A gyerekek és a fiatalok védelmét biztosítani kell törvényileg is a bíróságokon, mindenfajta bántalmazást és erőszakot szigorúan meg kell büntetni” – hangsúlyozta az államfő.Johannis emlékeztetett, hogy péntek este kék színnel világítják meg a Cotroceni-palotát a gyerekek jogainak nemzetközi világnapja alkalmából.