EMNT: nem fogunk ünnepelni június 4-én! EMSZ: számunkra június 4-e gyásznap!

"Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Elnöksége felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a román parlament ismételt döntése nyomán a trianoni békediktátum aláírásának napja állami ünnepé vált" - áll a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.



"Mint ismeretes, a törvénytervezetet Titus Corlățean szociáldemokrata szenátor terjesztette a parlament elé, amely nagy többséggel fogadta azt el. Az államelnök ugyan visszaküldte a parlamentnek és az Alkotmánybíróságra is a törvénytervezetet, ám a parlament ismét megszavazta, az Alkotmánybíróság pedig alkotmányosnak találta, így köteles volt kihirdetnie azt. Nem felejthetjük ugyanakkor, hogy éppen az államelnök magyarellenes megnyilvánulásai engedtek teret a hasonló kezdeményezéseknek. A mindenkori román kormány – pártpolitikai hovatartozástól függetlenül – előszeretettel használja ki az ún. „magyar kártyát”, valahányszor a hatalmi-politikai érdek ezt diktálja. Az új törvény értelmében az állami és helyi hatóságok logisztikai és anyagi segítséggel is hozzájárulhatnak a trianoni békediktátum eseményeinek népszerűsítéséhez és megünnepléséhez, a román közszolgálati médiának ezen eseményekről tudósítaniuk kell, valamint a kormánynak és az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken Románia zászlóját.Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetőiként nem ért minket váratlanul az elmúlt időszak magyarellenes eseményeinek sorába illeszkedő törvénytervezet elfogadása. December 1. vagy június 4. lehet a románság nemzeti ünnepe, az állami ünneppé nyilvánítás azonban sértő azokra nézve, akiknek ez a nap az idegen uralom alá kerülést, évszázados elnyomatást, megaláztatást és jogfosztást jelent. Nekünk, erdélyi magyaroknak, a jelenlegi Románia területén élő őshonos nemzeti közösségként, semmi okunk az ünneplésre legnagyobb nemzeti tragédiánk évfordulóján. A Magyar Országgyűlés által a nemzeti összetartozás napjának nyilvánított június 4-én mi továbbra is emlékezni fogunk, és nem ünnepelni – lényeges különbség.A most elfogadott törvény csak károkat okoz a román–magyar kapcsolatok terén és nem szolgálja a két nemzet együttműködését – sem az országban, sem a Kárpát-medencei szinten. A kényszer-ünnepnap megalázó, az erdélyi interetnikus környezetében fölösleges feszültségeket kelt, és gyökeresen ellentétes az olyan egyetemes európai értékekkel, mint minden ember egyenlő méltósága, a kulturális önazonossághoz való jog, nem szólva a népek és nemzetek önrendelkezési jogáról.Románia vezetői jobban tennék, ha a folyamatos provokációk és kisebbségellenes intézkedések helyett a koronavírus-járvány okozta súlyos válság kezelésére fordítanák energiáikat és megpróbálnának mindent megtenni az ország több évtizedes lemaradásának leküzdésére a közélet megannyi területén." (EMSZ: "Bármit is ír alá a magyargyűlölő Iohannis, számunkra június 4-e gyásznap!Az elmúlt időszak magyarellenes intézkedéseinek sorába illeszkedik, hogy Klaus Iohannis államelnök aláírta és kihirdette azt a törvényt, melynek értelmében Romániában ünnepnappá nyilvánították június 4-ét, vagyis legnagyobb nemzeti sorstragédiánknak, a trianoni békediktátum aláírásának napját. A törvény értelmében az önkormányzatok és az állami hivatalok logisztikai segítségnyújtással és anyagi támogatásokkal is hozzájárulhatnak a békediktátum – román szempontból pozitív – következményeinek népszerűsítéséhez és megünnepeltetéséhez, ezekről a közszolgálati médiumoknak is be kell számolniuk, valamint a helyi és megyei önkormányzatoknak – kötelező jelleggel – biztosítaniuk kell a román nemzeti lobogó köztereken való kitűzését.Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként elfogadhatatlannak tartjuk, hogy több mint száz évvel a békediktátum aláírása után a román döntéshozók még mindig nem tudtak felülemelkedni az idejét múlt nemzetállami reflexeken, s a mostanihoz hasonló nyílt provokációval nehezítik meg az amúgy sem zökkenőmentes román–magyar megbékélés folyamatát.Különösen felháborítónak tartjuk, hogy a kényszerünneppel kapcsolatos törvényt épp az a Klaus Iohannis hirdette ki, aki – szász származása révén – maga is egy olyan nemzeti közösség tagja, mely súlyos elszenvedője volt a trianoni diktátum okozta erdélyi hatalomváltásnak, ráadásul államelnökként – máig érthetetlen módon – megkapta a „kisebbségvédelem területén végzett munkájáért” az Aacheni Nemzetközi Nagy Károly Díjat. Utóbbi ellen hiába tiltakozott – joggal – a Székely Nemzeti Tanács is, a magyar nyelvvel gúnyolódó és az erdélyi magyar közösség ellen nyíltan uszító Iohannis ma Európában a kisebbségek megmentőjeként tetszeleghet, miközben e mostanihoz hasonló értelmetlen és kizárólag a magyar nemzeti közösség megalázását és provokálását célzó törvényeket ír alá. Mindez őt nem az európai politikusok sorába emeli, hanem épp ellenkezőleg, napjaink kisebbségellenes és gyűlöletkeltő közéleti szereplőinek szégyenpadjára száműzi.Ez idő tájt, amikor Románia – a koronavírus-járvány okozta helyzetben – eddig soha nem látott nehézségekkel kell megbirkózzon, a bukaresti döntéshozók nem az egyre inkább elmélyülő gazdasági-, társadalmi- és egészségügyi válság megoldására koncentrálnak, hanem – bevett szokásukhoz híven – ismét kijátszva a magyar kártyát, arra törekednek, hogy interetnikus feszültségkeltéssel leplezzék alkalmatlanságukat.Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként határozottan visszautasítjuk ezt a gyakorlatot, és megismételjük korábbi álláspontunkat: június 4-e számunkra gyásznap, így ennek megfelelően a továbbiakban sem látunk okot az ünneplésre, s nem is veszünk részt ilyen jellegű megmozdulásokon."