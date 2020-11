Orban: A szakmai oktatás fejlesztése képezi a kormány egyik prioritását az oktatás területén

Fejleszteni kell Romániában a szakmai és műszaki oktatást annak érdekében, hogy az állami, vagy magánvállalatoknak munkaerőt lehessen biztosítani – fejtette ki pénteken Ludovic Orban kormányfő.



A miniszterelnök a Suceava megyei Pojorâta településen tett látogatást, ahol a Román Vasúttársaság (CFR) vasúti helyreállítási munkálatokat végzett.„Sajnálatos módon az utóbbi 15 évben a szakiskolák és inasiskolák az oktatási rendszer mostohagyermekei voltak. Ezek fejlesztése képezi az egyik prioritásunkat az oktatás terén, és ennek érdekében beruházásokat tervezünk állami büdzséből, vagy európai alapokból, de ugyanakkor támogatnánk a duális rendszert is, ami azt jelenti, hogy a magánvállalatok partneri szerződést kötnek az oktatási intézményekkel, biztosítják ezekben a szakmai oktatáshoz szükséges műszaki eszköztárat és az oktatókat is. Ugyanakkor ösztöndíjakat is biztosítanak a diákoknak, majd munkahelyet is a tanulmányok elvégzése után. Ezt a duális rendszert használja Németország, Ausztria, Svájc is, kiváló eredménnyel” – mutatott rá Orban.A kormányfő azt javasolta a vasúttársaság képviselőinek, hogy a CFR kössön partneri szerződést a szakiskolákkal, hogy megfelelő szakemberekhez és munkaerőhöz jusson a közeljövőben.