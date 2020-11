A mobil intenzív egységek közül az egyik már meghibásodott, és egyébként sem alkalmasak annyi páciens kezelésére, mint ahogy beharangozták

Egy temesvári eset nyomán kiderült, hogy a rendelkezésre álló romániai intenzív terápiás ágyak száma sokkal kisebb, mint azt állítják az egészségügyi hatóságok - írja a Ziare.com.



Történt ugyanis, hogy a Covid-19-es betegeket kezelő kórházak támogatása érdekében a Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége öt mobil intenzív osztályt biztosított, egyenként 12 intenzív terápiás ággyal (Temesvár, Pitești, Botoșani, Ploiești és Bukarest számára). Az összesen 60 intenzív terápiás ágyat természetesen beleszámolták a Romániában már meglévő terápiás ágyak számához.November 18-án azonban a temesvári városi kórház udvarán elhelyezett mobil intenzív egység, azaz egy teherautó, amelynek felszerelése elméletileg 12 koronavírusos beteg számára biztosított volna teljes ellátást, felmondta a szolgálatot. Annak ellenére, hogy mindössze nyolc személyt kezdtek el ápolni ebben az egységben, a további helyekre nem fogadtak újabb betegeket, hanem az újonnan beutalt fertőzötteket, akik mégiscsak intenzív terápiás kezelésre szorultak, átutalták más kórházakba. Amikor a mobil intenzív osztály oxigénellátó rendszere meghibásodot, akkor a kórház vezetősége kénytelen volt az ott kezelt 8 beteget is sürgősen más kórházakba átszállítani.Az újságírók kérdéseire válaszolva a kórház igazgatója,elmondta, ez azért történt így, mert bár elméletileg 12 személynek kellene biztosítani az oxigénellátást, a nyomás ingadozása miatt a kezelést maximum 8 személynek tudják biztosítani, azonban úgy tűnik, hogy hosszú távon nem lehet éjjel-nappal működtetni ezeket az egységeket. Hat-nyolc pácienst megbír a mobil egység ideiglenesen, azonban ennél több személyt ha befektetnek, akkor túzsúfolttá válna, az oxigénellátással gondok volnának, mert nem tudnák az egyenletes nyomást biztosítani. Ezáltal pedig a lélegeztetőgépek sem működhetnének kielégítően, hiszen azok úgy vannak kalibrálva, hogy bármilyen nyomásingadozás hatására akár le is állhatnak. Ráadásul, ha tényleg 12 pácienst helyeznének el a mobil osztályon, akkor az egészségügyi személyzet mozgástere is korlátozódna - részletezte a mobilegységhez fűződő negatív tapasztalataikat az igazgató.Szerinte a valóságban a betegek állapotától függően, és ahhoz hogy hosszú távon is gondozni tudják a betegeket, és biztosítani tudják a megfelelő feltételeket, egy ilyen "guruló" intenzív osztály hat-nyolc beteg ellátására elegendő., a Ploiești-i kórház ATI-szakos rezidens orvosa megerősítette a lapnak a temesvári igazgató által elmondottakat, ők is ugyanezt tapasztalták. "Tíz beteggel is dolgoztam, de az oxigénnyomás sokat csökkent. Nyolc betegünk van. Ez a maximum, amit elbír a létesítmény. Többet nem, mert túlterhelési problémák jelentkeznek a egészségügyi berendezéseknél, az lélegeztetőgépeknél, a szellőzésnél, a klímaberendezésnél is" - mondta Amin Zahra. Az intenzív terápiás orvos szerint az "ATI-TIR" jó, de nem olyan hosszú távú terápiára, amit ezek a páciensek igényelnének. Egyébként is, ezeket a mobil egységeket katasztrófa-helyzetek esetére találták ki: földrengések, tűzesetek, többsebesültes karambolok esetében helyszínre visznek egy mobil intenzív egységet, hogy tudják beszállítani a betegeket, de szó sincs róla, hogy ezek úgy volnának tervezve, hogy hónapokon keresztül stabil kórházi egységként működjenek.

Johannist ezzel szemben, lenyűgözték az intenzív terápiás mobil központok

Az öt ATI mobil egység közül négy bemutatása alkalmávalelnök is megjelent, mint mondta: lenyűgözte, amit látott. "Meg vagyok győződve arról, hogy amikor szükség van rájuk, rendkívül hasznosak lesznek" - tette hozzá Johannis.