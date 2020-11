Egy rendőr tévedése miatt majdnem élve temettek el egy idős nőt

A koporsóba akarták helyezni, amikor kiderült, hogy szerettük még él – írja az Adevărul.



A Bihar megyei Beznea faluban filmbe illő esemény történt. Egy 76 éves egyedül élő nőhöz rendőrt hívtak szomszédjai, mivel már több napja nem látták. Még aznap (csütörtökön) egy rendőr érkezett a házhoz, aki bement a nő udvarába, majd a házba, ahol az idős nőt a padlón fekve, arccal lefelé találta. A férfi megfordította a nőt, állítólag ellenőrizte a pulzusát, és mivel életjelet nem mutatott, azt hitte, hogy meghalt. Fel is hívta a 76 éves „elhunyt” háziorvosát, hogy az hivatalosan is állapítsa meg a halál beálltát. Az orvos azonban csütörtökön nem érkezett meg, és a rendőr nem várta meg, hogy ő is megvizsgálja a nőt.Felhívta az idős asszony unokaöccsét, hogy tájékoztassa őt a halálhírről, majd távozott a helyszínről. A nő így változatlanul a hideg földön fekve maradt, amíg a fiatalember megérkezett, aki a szomszédokkal együtt megkezdte a temetés előkészítését.Azszerint a „hatalmas” meglepetés péntek reggel érte az embereket, amikor az öregasszonyt koporsóba akarták helyezni, és a nő keze elkezdett mozogni. A jelenség nyilván megrémítette a jelenlévőket. Így hívták az 112-es sügősségi számot, akik mentőt küldtek a helyszínre.a megyei mentőszolgálat vezetője a sajtó kérdésére elmondta, a beteg közel állt a kihűlés veszélyéhez, így a megyei kórházba intenzív osztályára szállították. Lucia Daina a kórház orvos-igazgatója vasárnap hozzátette, a beteg állapota jelenleg stabil, tudatánál van, intubálni nem kellett, csupán oxigénmaszkot visel. A felépülésének függvényében kerül majd át a kórház másik osztályára.a Bihar megyei rendőrség sajtószóvivője szerint, vizsgálat indult gondatlanság gyanújával, amelyben egyelőre egyetlen személy ellen sem emeltek vádat.

Pár napja hasonló eset történ Brassó megyében is.

Predealban egy 89 éves nőt nyilvánítottak halottnak, és intézték el a temetés minden részletét, annak ellenére, hogy életben volt. A háziorvos ugyanis bár vizitelt a betegnél, nem vizsgálta meg, helyette egyből halottnak nyilvánította. Az orvos sajtóértesülések szerint azért nem ellenőrizte, hogy a beteg ténylegesen halott-e, mert attól tartott, hogy a nő koronavírussal fertőzött. A rendőrök gondatlanság és személyi sérülés miatt indítottak büntetőeljárást - írja az