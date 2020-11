A vesztegzár alatt lévő települések lakói is szavazhatnak december 6-án

Az állampolgárok élhetnek szavazati jogukkal december 6-án minden vesztegzár alatt álló településen is, semmiféle korlátozás nem lesz ezen a téren - jelentette ki hétfőn Ludovic Orban kormányfő.



Nem fogják korlátozmi az állampolgárokat alapvető joguk gyakorlásában, így azok is voksolhatnak majd a mozgóurnák segítségével, akik koronavírus-fertőzöttek, és otthonukban, vagy kórházban tartózkodnak, illetve azok is, akik az egészségügyi hatóságok rendelkezése nyomán karanténban vannak - magyarázta a kormányfő a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőségének ülése után.Megemlítette ugyanakkor, hogy sikerült elérni azt, hogy a külhoni román állampolgárok számára nagy számú szavazókörzetet nyissanak meg, és a külügyminisztérium tárgyal a különböző államok illetékes hatóságaival, hogy engedélyezzék a román állampolgárok számára a voksolást a szavazókörzetekben azokban a régiókban is, ahol korlátozó intézkedések érvényesek.