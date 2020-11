BEC: az ideiglenes lakhelyüknek megfelelő szavazókörzetnél is voksolhatnak a polgárok

Aválasztópolgárok az ideiglenes lakhelyüknek megfelelő szavazókörzetnél is voksolhatnak a december 6-ai parlamenti választásokon, függetlenül attól, hogy mikor jegyeztették be magukat erre a címre - döntötte el hétfői ülésén a Központi Választási Iroda (BEC). Az ebben a helyzetben levő állampolgárok akkor is élhetnek szavazati jogukkal, ha az ideiglenes lakhelyről szóló igazolás március 1-je és december 6-a között lejárt.



A hétfői ülésen elfogadott határozat értelmében amennyiben a választópolgár azon a településen tartózkodik, ahol állandó lakhelye van, akkor csak abban a választókörzetben szavazhat, amelyhez lakhelye alapján tartozik. Amennyiben nem szerepel az állandó választási listán, pótlistára vezetik fel a nevét.Amennyiben a választópolgár azon a településen tartózkodik, ahol ideiglenes lakhelye van, ami nem esik egybe azzal, ahol állandó lakhelye található, akkor csak abban a választókörzetben szavazhat, amelyhez ideiglenes lakhelye szerint tartozik, függetlenül attól, hogy mikor váltotta ki ideiglenes lakóhelyi igazolását. Ha a választó a választásokat megelőzően nem kérte felvételét az állandó választási listára, pótlistára vezetik fel a nevét.Amennyiben a választások napján a választópolgár nem tartózkodik sem azon a településen, ahol az állandó, sem azon, amelyen az ideiglenes lakhelye van, bármelyik szavazókörzetben leadhatja a voksát azzal a feltétellel, hogy ez vagy abban a megyében legyen, ahol az állandó, vagy abban, amelyben az ideiglenes lakhelye van. A szavazó nevét ez esetben is a pótlistára vezetik fel.Amennyiben a szavazónak egyazon településen van az állandó és az ideiglenes lakhelye, akkor szavazhat akár abban a körzetben, ahová az állandó lakhelye tartozik, akár abban, ahová az ideiglenes lakhelyét sorolták be, ez utóbbi esetben nevét felvezetik a pótlistára.A BEC ugyanakkor leszögezi, hogy miden olyan állampolgár is élhet szavazati jogával a december 6-ai parlamenti választásokon, akinek ideiglenes lakóhelyi igazolása március 1-je és december 6-a között lejárt.