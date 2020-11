Arafat nem zárta ki Szeben lezárásának lehetőségét, elmondta azt is Bukarestben miért nem szigorítanak

Raed Arafat, a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) vezetője elmagyarázta a Digi24-nek, hogy a Szeben megyében hozott karanténintézkedések 14 nap elteltével éreztetik eredményeiket, de akár 30 napig is eltarthat. Arafat azonban nem zárta ki a karantén meghosszabbításának lehetőségét.



Ami Bukarestet illeti, a DSU vezetője úgy véli, hogy a karantén hasznos lenne, de a döntés a főváros közegészségügyi igazgatóság (DSP) hatáskörébe tartozik.

Mint mondta, azokkal a feltevésekkel ellentétben miszerint a DSU vezetője, azaz ő, diktatórikusan hozná meg a döntéseket, nem igaz, ő csak ajánlásokat fogalmazhat meg. A DSP vezetője hozhat helyi szinten korlátozó vagy enyhítő intézkedéseket. A főváros esetében pedig igaz, hogy a korlátozások eredményesek lennének, de itt is ez a helyzet áll fenn.Ugyanakkor Arafat szerint az Ilfovban bevezetett korlátozásokat Bukarestben is érezni fogják a fertőzés arányának csökkenése révén. Arafat elmondása szerint Bukarestet azért is nem helyezték vesztegzár alá, mert az incidencia mellett a DSP számos dolgot figyelembe vesz, például azt, hogy Ilfov megyében úgy döntöttek, hogy olyan intézkedést hoznak, amely Bukarestre is hatással lesz. A DSU vezetője ezt a kijelentését azzal támasztotta alá, hogy a Bukarestet körülvevő térség többnyire lakóövezet, ahol az emberek csak szükség esetén vagy munkavégzés miatt hagyhatják el otthonukat, ez pedig a főváros mozgásterét is korlátozza. Amihez hozzájárul még az is, hogy a 3 ezrelék meghaladása miatt, be vannak zárva az éttermek, színházak, mozik, közlekedési korlátozások lépnek érvénybe éjszaka, az üzletek pedig 21.00 óra után zárva vannak Bukarestben is.

Nőtt a fertőzöttségi arány a fővárosban, Szeben és Ilfov megyében továbbra is 8 fölötti

Bukarestben a vasárnap regisztrált 6,13-ról, hétfőre 6,61-re nőtt az elmúlt 14 napban jegyzett új koronavírusos esetek összesített száma ezer lakosra vetítve, míg Szeben és Ilfov megyében továbbra is 8 fölötti a fertőzöttségi arány - tájékoztatott hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).A GCS adatai szerint a legnagyobb arányt, 8,64-et, Szeben megyében regisztrálták (vasárnap 8,62 volt), majd Ilfov (8,13), Brassó (7,19) és Kolozs (7,09) megye következik a sorban.