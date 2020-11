A PSD meghekkelte az USR-s politikusok testületi kiállását, learatva ezzel a dicsőséget

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusai testületileg mondtak volna le a mandátumuk utolsó napján parlamenti tagságukról, hogy ne részesüljenek különnyugdíjban, azonban Marcel Ciolacu PSD-elnök és Alfred Simonis, a párt alsóházi frakcióvezetője meghekkkelte a kampányfogást és learatta a babérokat azzal, hogy hamarabb bejelentették saját lemondásukat.



Történt ugyanis, hogy bár az USR már hétfőn délre eldöntötte, hogy képviselői és szenátorai le fognak mondani, a bejelentésig egyelőre még titokban szerették volna tartani a testületi kiállást. Nem jött össze nekik. Pedig a kampányfogással utaltak volna a parlamenti képviselők különleges nyugdíjainak megszüntetésére irányuló USR-projektre is (ami sajnos négy év után sem jutott még el a plenáris ülésig).A szociáldemokraták ugyanis tudomást szereztek róla és amikor este nyolc környékén az összes televízió a főműsoridőre készült, Marcel Ciolacu a Facebook-on bejelentette lemondását a különnyugdíjról, ezzel learatva a dicsőséget az USR orra előtt.A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke szerint az egyetlen korrekt elv az, hogy a politikusok annyit kapjanak, amennyivel hozzájárultak az ország működéséhez. Azaz csak azoknak a szenátoroknak és képviselőknek jár különnyugdíj, akik legalább egy teljes mandátumot kitöltöttek. Arra is emlékeztetett, hogy ő már négy évvel ezelőtt is meglépte ezt egyszer.az USR elnöke utólag hivatalosan is bejelentette, hogy testületileg benyújtják lemondásukat mandátumuk lejárta előtt, ez azonban már nem bírt akkora sajtóvisszhanggal, mint azt feltételezhetően várható lett volna.Az USR-nek 25 képviselője és 13 szenátora van a parlamentben, összesen 38.Hétfőn este azt írta a Facebookra: az USR parlamenti képviselői és szenátorai be fogják nyújtani lemondásukat, hogy ne tartozzanak azok közé, akik különnyugdíjat fognak kapni. A különnyugdíj az ország becsületes embereinek lekezelését jelenti. A népakaratot képviselni nem kényszermunka, hanem megtiszteltetés. Már négy éve a parlament asztalán van egy USR-tervezet, amelynek célja ezen nyugdíjak eltörlése. Négy év alatt egyszer sem alakult ki olyan többség, amely megvalósította volna ezt. Soha. De mivel megígértük az embereknek, hogy nem leszünk haszonélvezői, ezért mandátumunk vége előtt benyújtjuk lemondásunkat.Azt is hozzátette: az USR PLUS a különnyugdíjak eltörléséhez fogja kötni a kormányzásban való részvételét.miniszterelnök szerint: demagógia és arcátlan hazugság a törvényhozók lemondása azért, hogy ne kapjanak különnyugdíjat.A Nemzeti Liberális Párt elnöke úgy nyilatkozott hétfő este atelevíziócsatornának: "porhintés a választók szemébe" az a bejelentés egyes törvényhozók részéről, hogy mandátumuk lejárta előtt lemondanak tisztségükről, hogy ne legyenek jogosultak a különnyugdíjra. Hozzátette: Marcel Ciolacu teljes mandátumot töltött ki a 2012-2016-os ciklusban, jelenleg második mandátumát tölti, tehát mindenképpen részesül különnyugdíjban.

"Nem igaz, hogy aki beadja lemondását, az nem kap különnyugdíjat. Ciolacu úr a négy évi mandátumra számított jutalékot fog kapni, egy napot leszámítva. A PSD találta fel a különnyugdíjakat.

Az elmúlt törvényhozási ciklusban módosították a képviselők és szenátorok jogállásának törvényét, kiegészítve a különnyugdíjak bevezetésével. Az egyetlen párt, amely ellene szavazott, a PNL volt" - mondta Ludovic Orban.A miniszterelnök szerint nem a törvényhozók lemondása a megoldás, hanem az, ha a parlament eltörli a különnyugdíjakra vonatkozó törvénycikkelyt.A különleges nyugdíjak megszüntetésének témája a választási évben intenzíven jelen volt, viszont eddig minden erre vonatkozó kezdeményezés kudarcba fulladt, többnyire azért, mert nem ment át az alkotmánybírósági rostán. A törvényalkotóknak valószínűleg nem feltétlenül állt érdekében, hogy valóban megalkossák a szenátorok és képviselők extra nyugdíjának eltörlésére meghozott törvényt. Ugyanakkor mivel az extra nyugdíj érintette a bírók extra nyugdíját is, sokan úgy vélték, hogy ez az igazságszolgáltatás függetlenségére is hatást gyakorolna.