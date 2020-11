Pro Infrastructura: Kolozsvár önkormányzata kockáztatja a metró 1 milliárd eurós támogatásának elvesztését

A Pro Infrastructura Egyesület (API) azzal vádolja a kolozsvári városvezetést, hogy blokkolja az 1 milliárd euróra becsült metróprojektet.



Forrás: Asociația Pro Infrastructură Facebook-oldala

A vádak szerint a városháza olyan építési engedélyeket és jóváhagyásokat követel, amelyek szükségtelenek a projekt szempontjából. Az ebből fakadó késlekedés miatt pedig a kolozsvári metró elveszítheti az egy milliárd euróra becsült Európai Uniós finanszírozását.Ahhoz ugyanis, hogy a kolozsvári metró szerepeljen a nemzeti helyreállítási és rugalmassági tervben (PNRR), legkésőbb 2022-ig el kell készüljenek a metró megvalósíthatósági tanulmányai és építési munkálatok tervei is, amely miatt már így is versenyfutásban van Kolozsvár az idővel.A Pro Infrastructura Egyesület elmondása szerint, bár a nemzeti helyreállítási és rugalmassági terv egy jövőbeli sikeres projektjeként mutatják be, az egymilliárd euróra becsült kolozsvári metró projektje elakadt a hozzá nem értés és a bürokrácia miatt. Sőt, fennáll annak a veszélye is, hogy a város el fogja veszíteni az európai finanszírozást."Úgy tűnik, hogy a kolozsvári városháza nem érti ennek a projektnek a fontosságát, és a szükséges feltételek biztosítása mellett, amelyek az Európai Uniós finanszírozás megszerzéséhez elengedhetetlenek, számos más felesleges engedélyt és jóváhagyást kér a geotechnikai fúrás megvalósításához. Amíg ez a helyzet megoldódik, a projekt blokkolva van" - írja az API.Az infrastrukturális szakemberek szerint a geotechnikai tanulmányok megkezdésének legfeljebb hat hónapos késése lehet, hogy tartani tudják a 2022-es határidőt, különben Kolozsvár elveszítheti az európai finanszírozáshoz szükséges PNRR szerződést."Felkérjük a Kolozsvári Városházát, hogy több professzionalizmust nyújtson az Észak-Nyugati régióban rendkívül szükséges nagy infrastrukturális projektek irányításában. Csak proaktív megközelítéssel lehet ezeket a milliárdos befektetéseket ésszerű időhorizonton belül valósággá alakítani" - fejezi be felhívását a Pro Infrastructura Egyesület.November 14-én a Közlekedési Minisztérium nyilvános vitára bocsátotta a projekthez kapcsolódó költségek végrehajtási tervét. A beruházás Gyalu - Szászfenes - Kolozsvár - Bács - Apahida - Zsuk - Bonchida szakaszon haladna végig. Az új közlekedési vonal finanszírozása 5.67 milliárd lej, ami körülbelül 1.17 milliárd euró, a legtöbb pénz vissza nem térítendő Európai Uniós alapokból van. A munkálatok várhatóan 2021-ben kezdődnek és hét évig tartanak. Az új metróvonal óránként 9.000-15.000 utas befogadására alkalmas, hossza 14.4 km, 14 állomás és egy lerakat tartozna hozzá.A Kolozsvári metró megvalósíthatósági tanulmányait az SWS Engineering Spa (Olaszország) és a Systra (Franciaország) Metrans engineering SRL végzi. (hírszerk./ ziare.com