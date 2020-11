Hétfő óta hatalmas a dugó a Kolozsvár bejáratának számító Kisbács felé vezető úton

Ismét hatalmas dugó alakult ki a Kolozsvár egyik bejáratának számító Kisbács községben.



Bár az útszakaszon nem szokatlan, hogy hosszú autósorok állnak reggelente és a munkaidő lejárta után, most a szokásosnál is hosszabb sorok alakultak ki és több időbe telik az átjutásA dugó kialakulásának oka ebben az esetben az útfelújítás, ami már napok óta borzolja a helyiek és az áthaladni vágyók kedélyeit, hisz a több kilométeres sorokban akár órákig eltarthat az amúgy negyedórás utazás is.Bár a hosszú autósorokban rekedt sofőröknek már az eredeti 1-1 sáv is elég lenne a jelenlegi felújítás miatt egyetlen használható sáv helyett, viszont amikor a DN1F útszakasz elkészül: négy (azaz 2-2) sávosra bővítik majd, így az elkövetkezendőkben nyugodt szívvel lehet nekivágni ennek az útnak is.Addig isKisbács alpolgármestere a Kolozs megyeiek elnézését kéri. Mint a Media9-nek elmondta, megpróbálják minél hamarabb felszabadítani a forgalmat. A kopóréteget már egy sávra ráöntötték, hamarosan ismét két sávon lehet közlekedni. Feltehetően humorosan hozzátette, vannak dolgok amelyek a választási kampányban el kell intézniük és amelyeket a választópolgároknak meg kell értenie.