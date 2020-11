RMDSZ és EMSZ: „nem számít, hogy ki kivel szimpatizál, az a legfontosabb, hogy a közös listát támogassák a magyarok”

Kedden az RMDSZ és az EMSZ (Erdélyi Magyar Szövetség) vezetői a Kolozs megyei összefogásról és együttműködésről tárgyaltak Kolozsváron.



A tárgyaláson az EMSZ részéről Mihály Ágnes, Fancsali Ernő, Tasnádi István és Kocsis Ferenc, az RMDSZ részéről Csoma Botond, Antal Géza, Soós Csaba és Bálint Gyöngyi vettek részt.

Forrás: RMDSZ

A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy ma minden magyar politikai erő része az összefogásnak és most ez az egyetlen járható út számukra. Így az RMDSZ és az EMSZ Kolozs megyei frakciója számára is az a cél, az erős magyar képviselet a parlamentben.A két politikai alakulat bár nem ért egyet mindenben és jelöltjeik szerte Kolozs megyében versenyeztek egymással a szeptemberi önkormányzati választásokon, viszont a parlamenti választásoka alatt országos és helyi szinten is összefognak.„Mindannyian egy célért dolgozunk, nem számít, hogy ki kivel szimpatizál, az a legfontosabb, hogy a közös listát támogassák a magyarok. Csak így lehet a közös magyar csapat majd a mérleg nyelve, és csak így lehet a Kolozs megyei településeknek megfelelő képviselete Bukarestben is. Hiába van polgármesterünk, alpolgármesterünk, hiába vannak tanácsosaink, ha nem vagyunk jelen a parlamentben” - részletezték.A jelenlévők egyetértettek abban, hogy az összefogás szükséges, a folyamatos párbeszéd pedig a választások után is fontos Kolozs megye magyar közösségei számára. Ennek érdekében további egyeztetésekre és találkozókra kerül majd sor.