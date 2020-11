Intenzív terápiás osztály főorvosa: én 100 százalék, hogy beoltatom magam a koronavírus elleni vakcinával

Az koronaírus-elleni oltóanyag mellett érvelt Mihai Sava, a Szeben megyei sürgősségi kórház intenzív osztályának főorvosa, aki az oltás fontossága mellett felhívta a figyelmet a koronavírus-fertőzés szövődményeire is.



Sava elmondása szerint az embereknek tisztában kell lenniük a betegség valós veszélyeivel, hisz az embertársainkat, kollégáinkat és családtagjainkat is nagyon gyorsan megfertőzheti. Ugyanakkor üdvözölte, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült a koronavírus-elleni védőoltást ilyen szintre fejleszteni, és hogy hamarosan elérhetővé válik Románia lakossága számára is.Mint mondta, az oltással kapcsolatban sokan szkeptikusak, és attól tartanak, hogy amennyiben beoltják őket, az káros hatással lesz rájuk. Ez viszont az orvos szerint nem igaz. Ő mindenkit arra szeretne bátorítani, hogy amennyiben lehetőség lesz rá, éljen ezzel, és oltassa be magát. Ő például 100 százalékban biztos abban, hogy be fogja magát oltatni.Az intenzív osztály főorvosa 27 éve dolgozik orvosként, azonban az új típusú koronavírus fertőzés szerinte nem fogható más, eddigi fertőzésekhez, hisz a betegségnek nagyon súlyos tünetei is lehetnek, illetve maradandó károsodást okoz, mivel a létfontosságú szerveket támadja. Hozzátette, a betegeknek az életben maradáshoz szükségük van megfelelő oxigénellátásra, amelyet a koronavírus a tüdő megtámadásával akadályoz (ezért is ilyen magas az elhalálozási ráta azok esetében, akiknek eredetileg volt már valamilyen tüdővel kapcsolatos betegségük). Az orvos sok súlyos állapotban lévő beteg küzdelmét nézte végig, akik a megfelelő mennyiségű oxigénellátás nélkül elvesztették a harcot a kórral szemben.