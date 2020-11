USR PLUS: „el kell ismernünk és védenünk kell a nemzeti kisebbségeket és kultúrájukat”

Magyar nyelven is megjelent szerdán az USR PLUS oldalán a pártszövetség kormányzási programjának, kisebbségekre vonatkozó intézkedéseiről szóló beszámolója.



Az USR Plus elmondása szerint száz éve, Románia jelenlegi területén különféle népek éltek együtt (románok, magyarok, németek, zsidók, örmények, romák, tatárok, törökök, szerbek, szlovákok, horvátok, lipovánok, görögök stb.), amelyek kulturális szempontból meghatározták az országot. Olyan rendkívüli ingó és ingatlan, anyagi és szellemi kulturális örökséget kaptunk, amely az ország számára ma is gazdagságot és kulturális márkát jelent.Az USR PLUS állítása szerint fel akarja lendíteni Romániát, modern és európai országgá akarja alakítani minden állampolgára számára:

nemzetiségi, kulturális vagy vallási hovatartozástól függetlenül.

Ezért Románia Alkotmányát tiszteletben tartva, az USR PLUS felelősen felvállalja az országban élő nemzeti kisebbségek jogainak védelmét is, amelyet a pártszövetség 11 pontban foglalt össze. Ezek között a nemzeti kisebbségekhez tartozók azon jogát is megemlítik, hogy anyanyelvüket használhassák a közigazgatásban,

a szükséges küszöb 10%-ra csökkentésével

Továbbá kitértek oktatási, kulturális, szociális és külpolitikai témákra is. utóbbi esetében kiemelték a Magyarországgal való kapcsolattartást is.