Egy kórházban már nem is a folyosón, hanem sátrakban kellett elhelyezzék a betegeket

Egyre több olyan kép lát napvilágot Romániában, amelyek a kórházak telítettségéről és az egészségügyi rendszer összeomlásáról árulkodnak.



Forrás: Digi24 képernyőfotó

A reggel a folyosóra költöztetett betegekről számolt be a, most azonban olyan esetek láthatóak a Digi24 képkockáin , amelyek még ennél nagyobb kényszerhelyzetről tanúskodnak. A bukaresti Sf. Pantelimon kórház betegeit ugyanis nem a folyosóra, hanem a kórház mellett felhúzott sátrakba kellett elhelyeznie az egészségügyi személyzetnek, amelyeket hőágyúval próbálnak kimelegíteni. Ágyak helyett pedig hordágyakon fekszenek a koronavírusos fertőzöttek.A Didi24-hez eljuttatott képsorok beküldőjének két napig kellett hordágyon feküdnie, de nem bírta tovább, így családja kellett egy matracot küldjön számára.Mindeközben a járványhelyzet második hulláma nem kíméli Romániát és a koronavírusos betegeket sem. Az esetszámok szerdán ismét megközelítették a tízezret államfő pedig továbbra is a szociáldemokratákat hibáztatja a választások előtt, mert szerinte a járvány felkészületlenül érte az országot. A kérdés csak az, hogy a járvány második hulláma Romániát érte váratlanul, vagy inkább a kormányt.