Emberi koponyát talált egy gyerek egy Iași megyei település környékén

Emberi koponyát talált egy gyerek a Iași megyei Domafalva település környékén – írja a BZI.ro.



A sajtó beszámolója szerint miután értesítették a hatóságokat a történtekről, a helyszínre több rendőr érkezett, akik megtalálták az elhunyt többi csontját is. A hatóság vizsgálatot indított, hogy kiderítsék a csontok eredetét: hogyan került oda, kié és történt-e bűncselekmény."A rendőrséget arról értesítették, hogy emberi maradványokat találtak egy mezőn a Iași megyei Domafalván. A hatóság ellenőrizni fogja, hogy pontosan hogyan kerültek oda a csontok" - mondta a Iași megyei rendőr-főkapitányság szóvivője (IPJ). Elmondása szerint a csontokat összegyűjtötték és elvitték az Iași megyei Törvényszéki Orvostudományi Intézethez (IML), hogy a szakemberek meghatározzák a maradványok mennyi idősek.BZI riporterei beszéltek a helyi lakosokkal is, akiknek nincs tudomása hogyan került a mezőre a koponya. "Nem tudom, hogyan került oda. Nem is tudtam elhinni, amikor először mondták, azt hittem, hogy állati csontokról van szó, nem pedig emberiekről. Nem hiszem, hogy innen való, lehet, hogy valaki ide hozta" - mondta egy helyi lakos a BZI-nek.A BZI hatósági forrásai szerint, egy lehetséges magyarázat lehet, hogy a 2008-as Domafalva környéki árvíz által került a mezőre a koponya és a csontok. Az árvíz ugyanis több házat és a temetőt is érintette, megrongálva a sírok egy részét is. A lap viszont hozzáteszi: furcsa azonban, hogy 12 éve nem találták meg emberi maradványokat, és csak most bukkantak fel.

Iași megyében a múlt hónap végén is találtak egy emberi csontvázat

Október 29-én emberi csontvázat találtak a Roscani óvodában végzett felújítási munkálatok során is. A község polgármestere azonnal értesítette a hatóságokat, akik vizsgálják hogy történt-e bűncselekmény és hogyan kerültek oda az elhunyt maradványai.A helyiek azt mondják, hogy az óvoda 1974-ben épült. A csontokat közvetlenül az alapítvány alatt találták meg. A munkások világossá tették, hogy szinte lehetetlen, hogy a csontok már eleve ott voltak és az építés során nem fedezték fel őket. "Amikor egy alapot ásunk, nehéz, hogy ne menjünk alacsonyabbra vagy magasabbra az ásással. Meg kellett volna találniuk. Én is ezt mondom. Azt hiszem, hogy talán a munkások, veszekedtek... Nem tudom" - mondta az egyik munkás.A lap szerint a csontok nem egy katona maradványai, mert erre utaló jeleket nem találtak.