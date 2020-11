Victor Pontát most nem doktori dolgozata, hanem Diego Maradona miatt érte plagizálási vád

A legfelsőbb bíróság 2020 júliusában mondta ki Victor Ponta Románia volt miniszterelnökéről, hogy több tucat oldalt plagizált doktori munkájának megírása során. Van ami nem változik, legalábbis a Pro Románia elnökét ismét az a vád érte a Diego Maradona halálhírére írt megemlékező szövege kapcsán, hogy azt valahonnan koppintotta.



We are all saddened to hear that Maradona has made the pass in the world of gods, the world where he came from to amaze us with his genius. To the one who's godly, we will always bow down. pic.twitter.com/TCeXK5EbD8