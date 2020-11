Egy orvos szerint, ha ez így megy tovább, a betegeket a kórház udvarán és az utcán kezelik majd

Radu Tincu, a Floreasca kórház intenzív osztályának orvosa azt nyilatkozta a Digi24-nek, hogy egyik napról a másikra a romániai egészségügyi rendszer veszélyesen közel került ahhoz, hogy nem lesz képes új betegeket fogadni a kórházakban. Azok ugyanis mind meg fognak telni koronavírusos betegekkel.



A Szent Pantelimon Kórház mindössze egy hónapja kezeli a koronavírusos betegeket. 10 nappal ezelőtt viszont már közölték, hogy a kórház intenzív terápiás osztályán dolgozó orvosok fele megfertőződött. Ahogyan szerdán ais beszámolt róla , a betegek számára ott már csak sátrakban és hordágyakon tudnak helyet biztosítani. A Matei Balș kórház intenzív osztályáról szintén drámai képek kerültek ki az intézmény falain kívülre, ott ugyanis a betegeket már a kórház folyosóján kezelik a helyhiány miatt.Radu Tincu, az intenzív osztály orvosa szerint a legfontosabb dolog a járvány alatt a kórház kapacitása. Elmondása alapján, mindegy milyen járványügyi szabályok vannak érvényben, ha emberek halnak meg a kórház előtt. Az intézkedéseket össze kellene hangolni az egészségügyi rendszer teherbírásával. Mint mondta, az emberek láthatták a Matei Balș kórházban készült képeket, ahol a betegek a folyosóra kényszerültek, ha ez így megy tovább, három hét múlva azt is látni fogják, amikor a betegeket az udvaron, majd a kórház mellett, az utcán ápolják. Odáig viszont jobb nem elmenni és megelőzni a bajt.

Radu Tincu orvos elmagyarázta a Digi24-nek miért olyan magas a Covid-19 elhalálozási aránya Romániában,

ami miatt az ország az Európai Unió halálozási rátájának a csúcsán helyezkedik el. Mint mondta, az intenzív osztályon történő halálesetek magas számát krónikus vagy kezeletlen betegségek okozzák, amelyeknek a száma magasabb Romániában más országokhoz képest. Hozzátette, Európában az elöregedő társadalom is közrejátszik az elhalálozás arányában, viszont az ő esetükben sem mindegy, hogy az idős kori megbetegedéseket hogyan kezelik, ez országonként változik. Van, ahol a magas vérnyomásban szenvedő beteg, nem megy két évig az orvoshoz, ami csak tovább növeli a kockázatot.Egy másik szempont szerint, az elhalálozás az egészségügyi rendszerünk teljesítményéhez is kapcsolódik, ami az orvos szerint kívánni valót hagy még maga után.Ugyanakkor az sem mindegy, hogy az egészségügyi rendszer kapacitása mikor tetőzik, ugyanis ez minél gyorsabban megtörténik, annál nagyobb lesz az elhalálozás, mert a betegek hosszabb ideig várnak az átvételre, és sokkal rosszabb helyzetben jutnak el a kórházi kezelésig.Megjegyezte, ha az orvosi ellátás teljesítményéről beszélünk, akkor számba kell venni, hogy régi és betegekkel túlzsúfolt kórházakról van szó, amelyekben bizonyos műveletek nem hajthatók végre. Illetve, az orvosi személyzet hiánya is visszaköszön, hisz amennyiben az intenzív osztály tíz betegét két ápoló gondozza, akkor jóval kevesebb figyelem és törődés jut egy betegnek. (digi24/hírszerk.)