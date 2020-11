Alexa, nyisd meg a szíveket! - A Transindex online könyvbemutatója hat órától

Különleges könyvbemutatóra hívjuk olvasóinkat: egy autista által írt, autizmusról szóló könyvet ajánlunk. Kompasz Alexandra Krisztina, azaz Alexa, olyasmire szánta el magát, ami az autisták körében nagyon-nagyon ritkának számít. Arról írt, hogy milyen az ő világa, miként látja a környezetét, mit szeret, mit nem. Tippeket ad autistáknak és családjuknak, a velük foglalkozóknak arra nézve, hogy miként érdemes viselkedni, milyen zenét ajánlott hallgatni, milyen műsorokat ajánlott nézni, mit jó enni-inni egy autistának.



Zoomos könyvbemutatóra november 26-án, délután 18 órától került sor a Transindex Facebook-oldalán Az online,Kompasz Alexandra Krisztinával Löchli Tünde, a Noé Partium Egyesület elnöke, Drotar Minerva pszichológus, illetve a Transindex részéről Gyöngyi Annamária valamint Babos Krisztina újságírók beszélgetnek.

Az, hogy autisták kiadványt szerkesztenek, vagy kimagasló teljesítményt érnek el egy-egy területen, nem számít ritkaságnak. Az viszont, hogy magukról beszéljenek, mint Alexa a könyvében, valódi kuriózum. A kiadvány háromnyelvű: románra és németre is lefordították. A kötet a szatmárnémeti Noé Partium Egyesület, valamint ausztriai partnerszervezete, az Impulse Tirol jóvoltából jelent meg a Rosenverlag Innsbruck kiadónál.Alexa 25 éves, hároméves korában derült ki róla, hogy autista. Három éve látogatja a Noé Partium Egyesület Mosolyház nevű nappali foglalkoztató központját. Sok tekintetben számít különlegesnek, pl. rengeteget olvas, főként azokról a témákról, amelyek a leginkább érdeklik: a rockzene , a rocksztárok világa és a kutyák. Emellett varrottasokat is szívesen készít, melyek annyira szépek, hogy a keresztszemes terítőiről készült fotókkal illusztrálták a könyvét is.