Dan Barna elkapta a koronavírust

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dan Barna a közösségi médiában jelezte, hogy elkapta a koronavírus-fertőzést.



A Facebook-bejegyzése szerint ma – azaz csütörtökön – értesült arról, hogy „kapcsolatba került” a Covid-19-el. Arról is szót ejt, hogy tesztet azért végzett, mert részt szeretett volna venni a következő napokban egy eseményen.„Az általános állapotom jó, és a következő napokat elkülönítve fogom tölteni” – írta, hozzátéve, hogy ugyanakkor továbbra is elérhető online, ha szükség van rá.„Vigyázzatok magatokra és a tieitekre, és tartsátok be szigorúan a járványvédelmi szabályokat. Ezek is túl leszünk” – írta bizakodóan Dan Barna. (.)