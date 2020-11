Orban: az USR, PMP és RMDSZ jöhet számításba a parlamenti többség kialakításakor

Székely István Gergő politológus megállapításai beigazolódni látszanak. Ludovic Orban miniszterelnök az USR-t, a PMP-t és az RMDSZ-t jelölte meg lehetséges koalíciós partnereként.



Mint azt a politológus-nek nyilatkozva már az önkormányzati választások után megállapította, a parlamenti választásokat követően a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), Népi Mozgalom Párt (PMP) és RMDSZ lehet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) partnere a parlamenti választások eredményeitől függően - erősítette meg a PNL-elnöke az Agerpres hírügynökségnek.A liberálisok ugyanis a „béna kacsa" kormányzás helyett a választások után parlamenti többséget szeretnének megszerezni."Megvárjuk a választások eredményét, attól függően tudni fogjuk, milyen lehetőségek vannak a parlamenti többség kialakítására. A PSD-vel való együttműködést alapból kizárjuk, tehát gyakorlatilag az USR, a PMP, az RMDSZ lehet potenciális partner" - jelentette ki Ludovic Orban arra a kérdésre, hogy melyik alakulattal fog parlamenti többséget kialakítani a választások után.Arra a kérdésre, hogy kizárja-e apártjával való együttműködést ezen a téren, Orban rámutatott, hogy Ponta korábban a PSD elnöke volt, tehát a pártja "egy kisebb PSD", "szinte semmi különbség nincs" a két alakulat között. Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint

a választások után is ő lesz a kormányfő

, Orban így válaszolt: "Én azt hiszem, igen".Székely István Gergő korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy jobboldali széthúzás és baloldali összefogás várható a helyhatósági választások után . A politológus ezalatt arra gondolt, hogy az USR és a PNL nem feltétlenül fog koalíciót kötni, mert egymás szavazótáborára is veszélyesek, ezért inkább az Orban-kormány a PMP és az RMDSZ felé fog kacsingatni (az RMDSZ már jelezte is, hogy ő ebben benne is lenne).Mindeközben pedig a PSD mélypontja miatt, szüksége lesz a párt vezetésének a többi baloldali párt segítségére is, történetesen Pontáékra is (amely az interjú óta bekebelezteALDE-jét).