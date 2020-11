Johannis azt reméli, jövő nyárra magunk mögött hagyhatjuk ezt az egész járványt

Klaus Johannis elnök vasárnap látogatást tett a bukaresti közegészségügyi igazgatóság (DSP) telefonközpontjánál, ahol köszönetet mondott azoknak, akik önkéntes módon segítettek a hívások fogadásában, mondván, a DSP-k személyzeti hiány miatt "teljesen elavultak". Az államfő ugyanakkor kitért a hamarosan érvénybe lépő oltási kampányra kifejezve reményét, hogy a járványt jövő év nyaráig sikerül „kontroll alá helyezni” - tudósít a Digi24.



Ekkor elmagyarázta, az oltással kapcsolatosan folyamatosan kommunikál az egészségügyi miniszter, minden tudnivalóról ezután is ő fog hivatalos információkat közölni.„Mint azt már a médiából minden bizonnyal tudják, hatékonyak a védőoltások, és reményeink szerint jövő év elején már Romániába is eljutnak. Elsőként az egészségügyben dolgozókat és az önkéntes orvosi hallgatókat fogjuk beoltatni, hogy hatékonyan tudjanak továbbra is dolgozni” – mondta el az államfő."Miután túl vagyunk az oltási kampányon, van rá esély, hogy túl legyünk a pandémián. Talán a jövő év nyarára képesek leszünk véget vetni ennek az egésznek "- tette hozzá Johannis.Az elnök kifejtette azt is, hogy a hatóságok által hozott korlátozó intézkedések kezdik mutatni az eredményeket, mivel már két hete nem ért el újabb rekordot az új fertőzöttek száma. Kifejtette, ettől függetlenül nagyon sok a súlyos beteg, a kórházak tele vannak.Ezért arra kér mindenkit, fejezzük ki szolidaritásunkat az egészségügyi dolgozókkal szemben, akik nap, mint nap küzdenek a betegek életéért.