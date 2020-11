Romániai nők ezreit kényszerítik illegális bordélyokban szexmunkára Nagy-Britanniában

A The Guardian arról készített cikket, hogy hogyan köt ki több ezer romániai nő Nagy Britannia illegális bordélyaiban. Az illegális emberkereskedelem áldozatait román bűnszervezetek tartják fogva, és a hatóságoknak ritkán sikerül kiszabadítani őket.



A lap bemutat egy, Kelet-Angliában levő illegális bordélyt, amelyben nyolc romániai nő volt gyakorlatilag fogva tartva az emberkereskedők által.A brit parlament egy bizottsága 2018-ban megállapította, hogy Romániából "ipari mennyiségben" szállítják a nőket az országukba. Leicester városában például az illegális bordélyokban élő nőknek 86%-a volt romániai 2016 és 2018 között.Egy bűnöző a szexuális kizsákmányolás által minimum évi 135 000 font összeghez is hozzájuthat. Brit hivatalos jelentések szerint a romániai bűnözőknek kiterjedt hálózata van, Anglián kívül Spanyolországban, Olaszországban és Németországban is erőteljesen jelen vannak."Az behálózott áldozatok többsége általában nagyon sérülékeny nő, akik rendkívül szegény környezetből származnak, szexuális vagy családos abúzus áldozatai" - mondja Laetitia Gotte, a romániai, szexuális kizsákmányolás áldozatai segítő Free Egyesület elnöke. Gotte arról mesél a lapnak, hogy az emberkereskedők általában azt a módszert használják, hogy egy férfi eljátssza, hogy szerelmi viszonyba kerül a behálózni készült nővel, akik sokáig azt hitetik, hogy tulajdonképpen párkapcsolatban vannak azzal, aki kihasználja őket. A nőknek majdnem kilencven százalékát ezzel a módszerrel csalják csapdába: udvarolnak nekik, majd idővel ráveszik, hogy költözzenek el egy másik országba, majd amikor ott már semmilyen kapcsolati hálója nincs, szexmunkára kényszerítik.Amint Angliába érnek, a nőket pszichikai és fizikai abúzusnak vetik alá, arra kényszerítik őket, hogy fizessék vissza a repjegy árát, fizessenek a szállásért, élelmiszerért, kozmetikumokért, ruhákért. Néha kapnak egy kis összeget, amit hazaküldhetnek a családjuknak, és sokszor ez motiválja őket maradásra. A hatóságok olyan esetről is tudnak, hogy plasztikai műtét elvégzésére kényszerítették ezeket a nőket, és a beavatkozás árát sosem adták vissza nekik.Az áldozatok sok esetben nincsenek konkrétan fogva tartva: szabadon jöhetnek-mehetnek, kapnak valamennyi pénzt is, sokszor a bántalmazástól való félelem, az érzelmi zsarolás, a fenyegetések, a hatóságoktól való tartózkodás és a szégyen tartja őket abban a helyzetben, amibe belekerültek.A hatóságok szerint jelenleg is több ezer áldozat van csak Nagy-Britanniában.