Orban: vizsgáljuk annak az eshetőségét, hogy újranyissuk a piacokat

A kormány megtámadta az Alkotmánybíróságon a PSD által hozott törvényt, amely lehetővé tenni a pandémiában a beltéri termelői piachelyiségek megnyitását. Minderről Ludovic Orban miniszterelnök számolt be hétfőn, de hozzátette, hogy a hatóságok vizsgálják annak lehetőségét, hogy bizonyos korlátozásokat feloldjanak, és ebben benne van a piacok esetleges újranyitása is.



Orban azt mondta, hogy ne vegye senki biztosra, hogy ez meg fog történni, egyelőre csak a lehetőséget vizsgálják, és ebben közrejátszik az is, hogy a téli hideg beköszöntével a nyílt tereken nehéz megszervezni a piacokat.Orbant megkérdezték az újságírók arról is, hogy lehetséges-e, hogy a választások és karácsony között enyhítések történjenek, a válasza pedig az volt, hogy minden enyhítés a járványügyi görbe alakulásának függvényében történik.Azt is mondta, hogy a piacok megnyitását tartalmazó törvényt azért támadta meg a kormány, mert egy kormányrendeletet módosított a parlament, és ez alkotmányellenes.A PSD (az RMDSZ támogatásával) november 10-én eszközölt változtatásokat a kormányrendelet szövegén, és egy kiegészítésbe elfogadtatták a piacok megnyitását a képviselőházzal. Hozzá tartozik a történethez, hogy a parlamenti szakbizottságokban maga a PNL is támogatta ezt a kiegészítőt, viszont a szavazáskor tartózkodtak.