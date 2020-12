December 1: Orban szerint jó alkalom, hogy a történelmi egység példáján elmélkedjünk

Idén a járványügyi intézkedések miatt elmaradnak a felvonulások, katonai parádék, viszont Ludovic Orban miniszterelnök szerint a nemzeti ünnep jó alkalom arra, hogy a történelmi egység példáin elmélkedjünk – írtja az Agerpres hírügynökség.



„Ma, amikor a világjárvány miatt arra kényszerülünk, hogy felvonulások, parádék és más, hagyománnyá vált események nélkül ünnepeljük a nemzeti ünnepet, jó alkalom nyílik arra, hogy elmélkedjünk, talán többet, mint az előző években, a történelmi egység példáin” – mondta Orban az ünnepi eseményen.A miniszterelnök arról is szót ejtett, hogy „sorsunk egy újabb, döntő fontosságú pillanatának” tekinthető, amelyet akkor lehet leküzdeni, ha „kohézióról és társadalmi érettségről” teszünk tanúbizonyságot: „Csak egyesített erőfeszítéseinkkel lehet életeket megmenteni és legyőzni a vírust, csak a társadalom összes energiájának konvergenciája révén lehet a lehető leghamarabb visszatérni a normalitáshoz, majd új utat nyitni Románia modernizációja felé” – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki üzenetét azzal zárta, hogy Románia következő nemzeti ünnepe „jó egészségben találja a románokat, és olyan ünnepet tarthatnak majd, amilyet illik”.államelnök is megtartotta ünnepi beszédét, amelyet a miniszterelnök oldalán online közvetítésben is lehetett követni.Az államfő beszédében azt hangsúlyozta a koronavírus-járvány körülményei között, még a nemzeti ünnep által kiemelt fontos pillanatokban, „elszántságra, szolidaritásra és egységre” van szükség:„Célunk kell hogy legyen, hogy támogassuk e kihívást jelentő időszak leküzdését és a jövő iránti új elkötelezettséget. Nem lesz könnyű, de biztos vagyok benne, hogy együtt, határozottsággal és felelősséggel képesek leszünk arra, hogy nap mint nap közelítsünk a normális állapotokhoz” – mondta a Diadalívnél Klaus Johannis.Az ünnepélyen az államelnök koszorút helyezett el a Diadalívnél. Az egybegyűltek egyperces néma csenddel emlékeztek meg a csatatéren elesett román hősökről és a SARS-CoV-2 vírus áldozatairól. A helyszínen lévő katonai erők az ünnepségen 21 díszlövést adtak le.Az Agerpres hírügynökség szerint Bukarestben több személy is megkísérelte áttörni a hatósági kordont, hogy részt vehessen a nyilvános ünnepélyen. A hatóságok ennek értelmében ismételten felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a román nemzeti ünnep idéni kiadását a nyilvánosság kizárásával tartják, legfeljebb egy órát tarthat egy megemlékezés, és Bukarestben legfeljebb 400, a megyeszékhelyeken legtöbb 100 résztvevővel tarthatóak meg, a járványügyi intézkedések betartásával.