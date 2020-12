December elsejétől a háziorvosok az ország bármelyik kórházába kiállíthatnak küldőpapírt

Az Országos Egészségügyi Pénztár bejelentette, hogy december elsejétől fogva az orvosi küldőpapírok az ország bármely kórházába. Ha például valaki egy székelyföldi faluban lakik, akinek a háziorvosa a Hargita megyei egészségügyi pénztárhoz van bejelentve, simán küldhet valakit kivizsgálásra Kolozsvárra.



A döntéshozók azt remélik, hogy ezzel a kivizsgálások hatékonyságát növelik, és a páciensek akkor is hozzájuthatnak a szükséges specialistákhoz, ha az nem az ő megyéjükben dolgozik. A CNAS elnöke azt is elmondta, hogy dolgoznak azon is, hogy megoldják az ártámogatott receptek kiváltásának lehetőségét hasonló módon: azaz az ország bármely gyógyszertárában hozzá lehessen.