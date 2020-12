IMAS: nagyot esett a PNL népszerűsége, jön fel a PSD és Ponta pártja

Az IMAS közvéleménykutató közzé tette a parlamenti választások előtti utolsó felmérését, amiből az látszik elsősorban, hogy jelentősen csökkenőben van a Nemzeti Liberális Párt népszerűsége az előző hónaphoz képest.



A PNL a legutóbbi mérés óta több mint négy százalékpontot veszített, és jelenleg 28,5%-on áll. Októberben 32,6, szeptemberben 34,7 százalékra mérték.A felmérés azt mutatja, hogy a PSD népszerűsége nőtt az előző hónapokban mértekhez képest, jelenleg 23,6 százalékon áll, az előző hónapokban azonban csak 21,7-et értek el.Esett az USR-PLUS Népszerűsége is: az előző felmérésben 20,4 százalékot mértek nekik, most csak 18-at. A Pro Romania párt is javított, 8,9-ről 9,5-re jött fel. Az RMDSZ az IMAS felmérése szerint nem fogja átlépni az 5 százalékot: 4,7-en állnak az 5,1-es október eredményekhez képest. Valamennyit esett a PMP népszerűsége is, októberben 4,8%-on, most 4,6 százalékon állnak.A felmérést az IMAS az Europa Fm megrendelésére, 1010 ember megkérdezésével végezték, 3,1 százalékos hibahatárral számolnak.