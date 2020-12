A koronavírusos Dan Barna nem fog tudni szavazni

Dan Barna nem fog tudni szavazni. Az információt ő maga közölte szerdán az Agerpres hírügynökséggel, mondván, hogy kötelező házi izolációban van, és nem talált jogi megoldást arra, hogyan szavazhatna, hiszen Szebenben kellene leadni a voksát, ő meg Bukarestben van elkülönítve, a mozgó urna meg nem megy ki Szebenből odáig.



"Ez egy nagyon rossz hír, pont ezért kérek mindenkit, szavazzon helyettem is" - üzeni a pártvezér, aki elmondta, minden lehetséges eszközt megpróbált, hogy szavazhasson maga is, de a törvények egyszerűen nem teszik lehetővé.Barna november 26-án jelentette be, hogy pozitív lett a covid-tesztje, azt is, hogy a közérzete és az állapota jó, és hogy a törvények szerint karanténba vonul.