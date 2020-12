Feloldották a vesztegzárat Zilahon, Zsibóban és Szilágycsehen

Zilahon, Zsibóban és Szilágycsehen is feloldották a karantént csütörtöktől - közölte a Szilágy Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) -írja az Agerpres.



Ez azt jelenti, hogy napközben már nem lesz szükség saját felelősségre írt nyilatkozatra a lakhely elhagyásához. A nem élelmiszeripari vagy gyógyszercikkeket forgalmazó üzletek a hétvégén és a hivatalos ünnepnapokon is nyitva tarthatnak, viszont nyilvános kül- és beltéreken továbbra is kötelező a maszkviselés.A fertőzöttségi ráta még mindig 3 ezrelék fölött van ezeken a településeken, ezért bizonyos szigorítások még érvényben maradnak, például nem közlekedhet az utcán 6 fősnél nagyobb csoport, ha annak tagjai nem egyazon családhoz tartoznak, és 23 és 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, az ismert kivételekkel.Ugyanakkor tilos a zárt terű rendezvények tartása, és zárva maradnak az éttermek, kávéházak, bárok is, ezek konyhái csak elvitelre készíthetnek ételeket.Tegnap a járványügyi hatóságok és a prefektúrák úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg a vesztegzárat Besztercén, Szatmárnémetiben és Szamosújváron sem.