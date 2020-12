Megbüntette a minisztérium a resicabányai kórházat, ahol borzalmas körülmények uralkodnak

18 400 lej bírságot szabott ki az állami egészségügyi felügyelet a resicabányai kórházra - tájékoztat az egészségügyi minisztérium közleménye alapján az Agerpres.



Ebből 10 ezer lejes bírságot kapott a kórház menedzsere, 2000 lejeset a főasszisztens, elsősorban a higiéniai követelmények figyelmen kívül hagyásáért.A büntetések nem biztos, hogy kimerülnek a fentiekben, aegészségügyi miniszter által elrendelt ellenőrzés folytatódik csütörtökön is.A tárcavezető az egyik osztályon uralkodó állapotokról megjelent felvételek nyomán rendelt el ellenőrzést a resicabányai kórházban szerdán.A közösségi oldalakra feltöltött fotókon többek között szemét, illetve hiányosan felöltöztetett vagy a kórházi folyosó padlóján ülő betegek láthatók.A Krassó-Szörény megyei tanács alárendeltségébe tartozó kórház igazgatója,szerint a felvételek a tüdőbetegek számára fenntartott osztályon készültek, amelyet a nyár folyamán kibővítettek 70 ággyal, és amelyben koronavírusos betegeket kezelnek, többek között olyan fertőzötteket is, akiknek pszichés bántalmaik is vannak.A menedzser azt mondta, a kórház belső vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy ki felelt a betegek ellátásáért, amikor a fotók készültek. "Tudjuk, hogy kosz van a kórházban, mindannyian tudjuk, mi történik a rendszerben" - fogalmazott. Hozzátette, a felvételeken látható épületrész 1957-ben épült, és 30 éve nem végeztek rajta semmiféle felújítási munkálatot, amiért a kórház vezetősége szeptember 20-án kérte az egészségügyi minisztériumtól egy moduláris kórház felállítását a koronavírusos betegek számára. Az igazgató rámutatott, mindemellett személyzethiánnyal is küszködnek, az alkalmazottak fele beteg, az orvosok kétnaponta teljesítenek ügyeletet. "Vannak hiányosságok, ismerem ezeket, nap mint nap szembesülök velük" - magyarázta.