A Noua Dreapta volt alelnökét indítja a Iași megyei szenátusi lista második helyén az USR-PLUS

A PNL Iași megyei szervezete azt követeli az USR-től, hogy azonnal léptessék vissza a megyei szenátusi lista második helyéről Cristan Bereát, mivel az Új Jobboldal (Noua Dreapta) szélsőjobb párt vezetője volt egykoron.



A PNL úgy véli, hogy hatalmas sértés a Iași megyeiekre nézve Berea indítása. AZ általuk kiadott közleményben emlékeztetnek, hogy Berea az legionárius, antiszemita és homofób (amúgy szélsőségesen magyarellenes is - szerk.) párt alelnöki tisztségét látta el, és kérik, ogy az USR-PLUS magyarázza meg, mégis hogyan kerülhetett a listájukra.Az USR amúgy nemrég ment át egy ideológiai letisztuláson, és akkor jobboldali-centrista pártként definiálták magukat a tagok. A PLUS elnökét ugyanakkor, Dacian Cioloșt magát is érték olyan vádak, hogy nem állt távol a szélsőjobb gondolkodástól, mivel politikai karrierjét a Vatra Româneasca és a Román Nemzet Egységének Pártja (PUNR) ifjúsági szervezeteiben tevékenykedve kezdte el, jelenleg a liberális Renew Europe frakcióvezetője az Európai Parlamentben.