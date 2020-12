A Legfelsőbb Bírói Tanács új elnöke szerint nehéz év következik az igazsgászolgáltatás számára

Az igazságszolgáltatási rendszerben történt esetleges bűncselekményeket kivizsgáló speciális ügyészi osztály (SIIJ) jelenlegi formájában nem hatékony - jelentette ki a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) frissen megválasztott elnöke az Agerpres szerint.



bírót arról kérdezték az újságírók, hogy továbbra is támogatja-e a SIIJ felszámolását, és erre mondta, hogy annak jelenlegi formája nem hatékony. Azt azonban nem mondta, hogy fel kellene számolnni, hanem azt szeretné, ha az igazságügyi rendszerrel karöltve, megfelelő javaslatokat kidolgozva megoldást találnának arra, hogy ne is sérüljön a bírói jog, szabadság és függetlenség, de ugyanakkor hatékonyan lehessen büntetőjogilag felelősségre vonni azokat a bírákat és ügyészeket, akik vétkeznek.Mateescu szerint nehéz év vár az igazságszolgáltatásra, de a bírók és ügyészek továbbra is számíthatnak a CSM támogatására függetlenségük védelmében."Ugyanakkor szeretnék biztosítani mindenkit, az egész társadalmat is beleértve, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége nem zárja ki a felelősség elvét" - szögezte le a CSM ülését követően.Bogdan Mateescut a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) csütörtöki plenáris ülésén választották meg a testület új elnökének. Mateescu 13 támogató és három ellenszavazatot kapott, két szavazat érvénytelen volt.A CSM-re vonatkozó törvény értelmében a testületet egy elnök és egy alelnök vezeti, egyikük bíró, a másikuk ügyész. Mandátumuk egy évre szól és nem újítható meg.