Johannis szemügyre vette az első covidellenes oltási központot Bukarestben

Klaus Johannis meglátogatta a fővárosi Romexpónál kialakított oltási központot, amely az első oltások beadásának a helyszíne lesz. Az államfő közlése szerint nagy a valószínűsége annak, hogy Románia már jövő év elején megkapja az első adag vakcinát, amely körülbelül egymillió dózist fog tartalmazni.



Az elnök elmondta, a stratégia „nagyon jól kidolgozott”, és erről pénteken részletes sajtótájékoztató keretében számol be a kormány. Megismételte, hogy az első szakaszban az egészségügyi személyzetet és a kockázati kategóriákat oltják be, valamint azt is, hogy az oltás nem lesz kötelező. „Az oltás önkéntes alapon történik. Az oltás biztonságos. Az oltás hatékony. Az oltás megtervezetten történik” - nyomatékosította az államfő, aki azt is kiemelte, hogy minden, engedélyeztetés alatt álló Covid-vakcina biztonságos, hatékony és a legmagasabb európai standardoknak felel meg.Johannis arról is beszélt, hogy az egészségügyi alkalmazottak körében mintegy 80 százalékos azoknak az aránya, akik be akarják oltatni magukat az új koronavírus ellen. „Ez nagyon jó, és ha a dolgok a tervek szerint haladnak, lehetséges, hogy nyárig be is fejezzük az első oltási kampányt" - mondta az elnök.Mivel több millió személyt kell majd beoltani néhány hónap alatt, szükség lesz a Romexpónál kialakított központhoz hasonló komplexumok megnyitására - magyarázta az államfő. „Így fognak kinézni az oltási központok, mint ez: lesz egy fogadózóna, egy elkülönített rész, ahol az orvosok beszélnek a jelentkezőkkel, utána az oltási zóna, és végül egy kijelölt terület, ahol a már beoltott személyeknek várakozniuk kell egy bizonyos ideig" - mondta Johannis.Az államfő ismertette, hogy a koronavírus elleni oltóanyagot két szakaszban juttatják be az emberi szervezetbe, tehát mindenkinek kétszer kell megkapnia a vakcinát, szükség lesz egy pontosan vezetett nyilvántartásra elektronikus formában. "Várom már, hogy a vakcina megérkezzék, elkezdhessük az oltási kampányt, hogy azután nekifoghassunk az újjáépítésnek, újraindítsuk a gazdaságot és visszatérjünk a normális kerékvágásba" – hangsúlyozta Johannis.