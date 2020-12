Oltási-stratégia Romániában: fél év alatt 13 millió embert szeretnének beoltani koronavírus ellen

Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány koordinátora szerint ahhoz, hogy Románia lakossága ismét normális életet élhessen irányítás alá kell vonni a járványügyi helyzetet. Ehhez pedig a lakosság 60-70 százalékát be kell oltani.



Gheorghiţă erről a kormány székházában tartott sajtóértekezleten beszélt. Becslései szerint ez sikerülhet is, hisz minden központban mintegy ötezer embert lehet majd beoltani havonta, ami azt jelenti, hogy fél év alatt több mint 13 millió személyt lehet immunizálni a koronavírussal szemben.Mint kifejtette, a vakcinát a fővárosi Cantacuzino Intézetben tárolják majd, innen osztják el az ország hat katonai kórházába Temesvárra, Brassóba, Kolozsvárra, Iaşi-ba, Konstancára és Craiovára. Az oltásokat az ország különböző területein létrehozott 850-900 oltóközpontban végzik, amelyek egy része egészségügyi egységekben lesz, de ezeken kívül is létrehoznak centrumokat. Körülbelül 1500 orvos és 4500 asszisztens fog részt venni a jövő év elején kezdődő oltási kampányban - közölte Gheorghiţă, az oltáskampány lebonyolításával megbízott országos bizottság elnöke.Mint mondta, minden országnak saját oltási stratégiája van. A romániai vakcinázási stratégia tökéletesen összeegyeztethető az Európai Unió és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásaival. Az oltási kampány koordinátorának elmondása alapján, a közbizalomtól függ majd az oltási kampány sikere, amit szerinte ki kell érdemeljenek, és amelyet megpróbálnak majd növelni az elkövetkezendő időszakban. Hisz mint ismeretes csak azokat fogják beoltani, akik önként vállalják majd az oltást.Románia nemzetbiztonsági kérdésnek tekinti az új típusú koronavírus elleni vakcina beszerzésének, tárolásának és beadásának megszervezését, ezért az oltási kampány előkészítésébe és lebonyolításába a hadsereget és a belügyi szerveket is bevonják.Mint ismeretes, miután múlt pénteken a kormány elfogadta, csütörtökön a román legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) is jóváhagyta, hogy az oltási stratégia gyakorlati megvalósítását egy országos koordinációs tanács végezze el, amelynek élére Valeriu Gheorghiţă katonaorvost nevezték ki. Ugyanakkor a hadsereg biztosítja a vakcina sajátos körülmények közötti tárolását a központi raktárban és hat regionális raktárban. Ezekből juttatják majd el az oltóanyagot az állandó és a mozgó helyi oltási központokba.Az államelnök csütörtökön arról beszélt, hogy

egy friss felmérés szerint csökkent az oltással szembeni idegenkedés

, most már az egészségügyi dolgozók több mint 80 százaléka szeretné beoltatni magát.ugyanakkor azt is állította, hogy

2021 első napjaiban Románia számára is elérhetővé válik a védőoltások első egy-két típusa, és az első fázisban érkező mintegy egymillió dózis pedig elegendő lesz

arra, hogy beoltsák az egészségügyi dolgozókat, a szociális intézmények, öregotthonok személyzetét és azokat az egyéb betegségekben szenvedőket, akikre fokozott veszélyt jelentene, ha koronavírussal is megfertőződnének.Azonban az államelnök kijelentése feltehetően nem teljesen igaz, hisz az oltást egy hónap elteltével meg kell ismételni (adnak egy kezdeti dózist, egy hónap után pedig adnak egy másik dózist is). Legalábbis a mostani vakcinák, amelyek piacra fognak kerülni, azok ilyenek. Ezért az egymillió dózis mindössze 500 ezer személyre lenne elég. A nyugati típusú oltóanyagokat pedig először az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság fogja megkapni, csak aztán kaphatják meg az Európai Unió tagállamai. Románia 10 millió oltóanyagot rendelt (ez összesen 5 millió lakosra lenne elég).Természetesen lehet, hogy utólag még rendelnek, ha valóban 13 millió személy a cél.

Romániának ehhez a számhoz összesen 26 millió oltóanyagra lenne szüksége fél évente vagy évente.