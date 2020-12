Elkezdődtek a romániai parlamenti választások - ezt olvassa el mielőtt szavazni indul

Általános tudnivalók a szavazásról



Az ország területén vasárnap 7 és 21 óra között várják az urnákhoz a választópolgárokat, a külföldön élők két napon át, szombaton és vasárnap szavazhatnak. Az Állandó Választási Hatóság arról tájékoztatott, hogy 18.191.396 szavazati joggal rendelkező állampolgár szerepel az állandó választói névjegyzékben, a külföldi lakhellyel rendelkező román szavazópolgárok száma pedig 740.367.Több, mint 18 ezer szavazókörzetet alakítottak ki, és a fenti adatok alapján elmondható, hogy több, mint 18 millió állampolgárt várnak az urnákhoz, hogy megválasszák képviselőiket és szenátoraikat a következő négy évre.A választók megyei jelöltlistákra szavaznak, és a jelöltek a szavazatok számának megfelelően kapnak mandátumot. Például Kolozs megyében 10 képviselői és 4 szenátori helyet pályáznak meg. Ennek megfelelően a megyén belül a szavazatok 10 százalékára van szüksége egy képviselőjelöltnek, hogy mandátumhoz jusson, a szenátorok esetében ez az arány 25 százalék.A romániai lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgárok személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel szavazhatnak. A Központi Választási Iroda szerint azok is voksolhatnak vasárnap, akiknek történetesen épp az elmúlt periódusban, március 1-je és december 6-a között járt le az okmányuk érvényessége.Minden szavazati joggal rendelkező állampolgár abban a szavazókörzetben voksolhat, amelyikhez állandó lakhelye alapján tartozik. Ha nem szerepel az állandó választói névjegyzékben, pótlistára kerül.Azok, akik lakcímet cseréltek, csak annál a szavazókörzetnél voksolhatnak, amelyhez a személyi igazolványukban megjelölt tartózkodási hely címe alapján tartoznak, függetlenül attól, hogy mikor történt a lakcímcsere.

Ha a szavazó a választások napján nem tartózkodik a lakhelyként megjelölt településen, de ugyanabban a megyében, azaz választókörzetben van, akkor bármelyik szavazóirodában jelentkezhet, és pótlistára kerülve, szavazhat.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt védelmi intézkedések

Kötelező a szájat és az orrt eltakaró védőmaszk viselése a választási folyamatban részt vevő valamennyi személy (választópolgárok és a körzeti választási iroda teljes személyzete) számára, a szavazóhelyiségben való tartózkodás teljes ideje alatt;a választási folyamat résztvevőinek kötelező módon be kell tartaniuk a minimum egy méteres fizikai távolságot;

a körzeti választási iroda elnökének gondoskodnia kell arról, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodó személyek száma, a választópolgárokat leszámítva, ne haladja meg a 15 főt

a szavazóhelyiségekben alkohol alapú fertőtlenítőszert tartalmazó adagolókat kell elhelyezni;kötelező a szavazóhelyiségek időszakos fertőtlenítése; ha erre lehetőség van, a szavazóhelyiségbe való be- és kilépést a megfelelő jelzéssel ellátott egyirányú útvonalon kell megszervezni;kukákat kell biztosítani a használt kesztyűknek és védőmaszkoknak;a választópolgárnak el kell magyarázni, miként kell behelyeznie személyazonosító okmányát a táblagép tartórészébe úgy, hogy a rendszer beolvassa az adatait;

az azonosításhoz a választópolgárnak rövid időre el kell távolítania a védőmaszkját, legalább 1,5 méteres távolságra állva a szavazóbiztosoktól vagy a számítógép-kezelőtől;

az azonosítást követően vissza kell helyeznie a maszkot úgy, hogy az takarja el az orrát és a száját;ezt követően a választópolgárnak alá kell írnia a választói jegyzéket, úgy tartva a személyazonossági igazolványát, hogy a szavazóbiztosnak ne kelljen megérintenie azt;kerülni kell a fizikai kontaktust a névjegyzék aláírásakor, valamint a szavazólapok és a "Votat" feliratú bélyegző átvételekor is;szavazás után a választópolgár maga ragasztja fel személyi igazolványára a "Votat" feliratú öntapadós matricát, a szavazóbiztosok felügyelete alatt.

Mozgóurnával szavazhatnak a vasárnapi parlamenti választásokon azok, akik COVID-19 miatt karanténban vagy lakhelyi elkülönítésben vannak.

Mozgóurnát kérhetnek azok a választópolgárok is, akik betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiséghez, kórházban vannak, vagy szabadságvesztéssel járó büntetésüket töltik.A szavazás napján a mozgóurnát szállító bizottság előbb azokhoz a személyekhez viszi ki az urnát, akik nem a COVID-19 járvány miatt kényszerülnek otthonmaradásra, továbbá a nem koronavírusos betegekhez, nem COVID-19-ben szenvedő betegeket ellátó egészségügyi intézményekhez, idősotthonokhoz, börtönökhöz.Miután a felsoroltak leadták voksukat, a mozgóurnát a COVID-19 járvány miatt kórházban, karanténban vagy elkülönítésben levő személyekhez is kiszállítják.A mozgóurnát szállító szavazóbiztosok nem mehetnek be a választópolgár lakásába, hanem a bejáratnál tesznek eleget az eljárás által megkövetelt formaságoknak, úgy, hogy közben betartják a minimum egy méter távolságot a választótól.