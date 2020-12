A PSD elnöke szerint Orban lemondása felelőtlenség, és nevesíteni fogják Rafilat a megüresedett funkcióra

Marcel Ciolacu, a PSD elnöke Ludovic Orban miniszterelnök lemondására reagálva elmondta, hogy felelőtlenség, amit Orban tett – írja az Agerpes hírügynökség.



„Felelőtlenség, amit Orban tett. (...) A miniszterelnöki tisztséget nem hagyhatod el csak úgy. Nem hagyhatod az országot káoszban, mert te megsértődtél. Megbocsáthatatlan, amit Orban tett” – mondta el a Digi24-nek adott telefonos interjúban.Az Agerpres tájékoztatása szerint a PSD elnöke hétfő este úgy nyilatkozott, hogy a párt politikai tanácsának szerdai gyűlésén javasolni fogja, hogy Alexandru Rafilát nevesítsék miniszterelnöknek. Digi24 -nek adott nyilatkozatban Marcel Ciolacu a következőképpen érvelt Ludovic felelőtlen tette ellen:„Ettől a pillanattól kezdve a kormány nem tud sürgősségi rendeleteket hozni, mi pedig még nem hoztunk létre egy parlamentet. Ennek a folyamata akár egy hónapig is elhúzódhat.”A PSD elnöke szerint ebben a helyzetben – amelyet tetéz az egészségügyi válság – a lemondás felelőtlenségnek minősül és „nem egy férfias gesztusnak”.Ugyanakkor a lehetőséget megragadva korábbi nyilatkozataira is reagált: „Hallottam, hogy az államelnök arról beszél, hogy a jobbközép erők elérték az 50 százalékot, míg megjegyezte, hogy a PNL-nek 25 százaléka, az USR-nek 15 százaléka van. Én is ki tudok 40 százalékot számolni, viszont Románia elnökével ellentétben kategorikusan másféle matematikát tanultam” – jelentette ki, egy kérdéssel megtoldva: „Kinek van többsége?”„Ennyit értett meg Orban és Románia elnöke a vasárnapi választásokból? Hogy jön a miniszterelnök, hogy bejelentse lemondását, mert a szavazók így büntették azért, mert egy képtelen és korrupt kormányt vezetett” – tette hozzá, felhívva a figyelmet arra, hogy el kellene döntsék, hogy akkor most megnyerték a választást, mint Johannis mondja, vagy elvesztették, ami lemondással jár?