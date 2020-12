Források: az RMDSZ három miniszteri tárcát kaphat az új kormányban

Nagyban zajlanak a háttérben a tárgyalások a PNL, USR-PLUS és az RMDSZ részvételével arról, hogyan osszák el a jövendőbeli kormányban a különböző miniszteri tárcákat - és az ezzel kapcsolatos találgatások is szárnyra kaptak a sajtóban. A Digi24 tévéadónak nyilatkozó források szerint az RMDSZ neve a kulturális, környezetvédelmi és egészségügyi tárca kapcsán merült fel, az USR-PLUS pedig kéri a belügyi, igazságügyi, pénzügyi, szállításügyi és fejlesztési tárcát.



Az RMDSZ egyelőre hivatalosan nem nyilatkozott az ügyben, viszont értesüléseink szerint a Digi 24 által megnevezett minisztériumok nem tartoznak a szervezet által megcélzott tárcák közé. A Digi 24, illetve más román források valószínű, hogy az elmúlt kormányzati ciklusokra alapozva állították össze a listát.

Forrásaink szerint az RMDSZ többek között a fejlesztési minisztériumot szeretné megkapni.

A G4media.ro a kormányalakítási tárgyalásokhoz közel álló forrásra hivatkozva szintén azt írja, az RMDSZ egyik kérése a kulturális miniszteri pozíció, illetve más tárcák is, de azokat nem nevesítette a forrás.PNL-s forrásokra hivatkozva a Hotnews is úgy tudja , a liberálisok összesen 8 tárcáról mondanak le a kisebb koalíciós partnerek javára, ebből ötöt kapna az USR, hármat pedig az RMDSZ. A képviselőház elnökelenne, a szenátus elnöki tisztségét pedig átengedné a PNL az USR-nek.A kormányalakítási tárgyalások kapcsán, a PNL alelnöke bejelentette kedden , hogy az USR-PLUS-szal és az RMDSZ-szel kényelmes többségük van 244 képviselővel és szenátorral, amihez még hozzáadódik a kisebbségek 16 fős képviselőcsoportja. Az új kormány karácsonyig megalakulhat, jelentette ki Bogdan."A koalíció világos: PNL-USR-RMDSZ. Tiszta, hogy a PMP nem jutott be a parlamentbe, így marad a három jobboldali párt 244 képviselővel és szenátorral, plusz 16 a kisebbségi képviselőktől, ami egy 260-as kényelmes többséget jelent, mintegy 36 honatyával többet, mint a szükséges 234" - jelentette be Rareș Bogdan.Most a három kormányprogramot próbálják összehangolni. Az alelnök azt állította, nem beszéltek miniszteri tárcákról, de "a kormányfőnek kell legyen néhány olyan minisztere, akik nélkül nehezen ülteti gyakorlatba a programját, és itt elsősorban az igazságügyi, európai fejlesztési, pénzügy- és belügyminisztériumról beszélünk", tette hozzá.Az alelnök ugyanakkor pontosított: a PNL-nek nincs egy olyan listája azokkal a tárcákkal, amihez mindenáron ragaszkodik, és "minden minisztérium tárgyalható".December 21-éig szerinte megalakul az új parlament, és talán már karácsony előtt megalakulhat az új kormány - vélte.Az alelnök még arról is beszélt, hogy a PSD-vel senki nem tárgyal, a szociáldemokraták "elszigetelődtek".