Johannis: lejárt a választás, most megint a járványra kell koncentrálni!

Bárnéhány napig a parlamenti választásokkal volt elfoglalva az ország, a járvány nem múlt el – figyelmeztetett az államelnök keddi sajtótájékoztatóján. Szigorításokat nem jelentett be annak ellenére, hogy sokan arra számítottak, hogy a választások után komoly korlátozások jönnek.



Inkább igyekezett jó hírekkel szolgálni, például bejelentette, hogy hamarosan 300 új lélegeztető géppel látják el az intenzív osztályokat, illetve hogy egy héten belül megérkezik ez első adag abból a 3 millió gyorstesztből, melyet az ország megrendelt. Ugyanakkor 5 oxigénsűrítő felszerelésén is dolgoznak, és folyamatosan készülnek az oltási kampányra.Azt is elmondta, aránylag alacsony volt az elmúlt pár napban az új fertőzöttek száma, viszont sajnálatos módon nagyon magas volt a covid-fertőzésben elhunytaké, az elmúlt 24 órában pl. a halálesetek száma meghaladta a 200-at. Hozzátette: továbbra is foglalkozik a járvánnyal kapcsolatos teendőkkel, és ezt folytatni fogja amíg az új kormány meg nem alakul és át nem veszi a munkát.