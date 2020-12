Az AUR kezdeményezni fogja Johannis felfüggesztését

Kezdeményezni fogja a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Klaus Johannis államfő felfüggesztését a hivatalából - jelentette be George Simion a szélsőjobboldali párt társelnöke, aki szerint megengedhetetlen, hogy a saját pártjából akarjon kormányt formálni az elnök, miután az elveszítette a választásokat.



"Ha a PSD nem fogja kezdeményezni az elnök felfüggesztését, akkor megtesszük mi. Egy államfőnek ugyanis közvetítőnek kell lennie a pártok között, nem választási versenyzőnek" - mondta Simion. Szerinte a román nép nem szereti az elnököt, és "ez meg is látszik a választási eredményen, hiszen mindössze a választóknak 25%-a szavazott rá".Simion azt is megerősítette, amit már a választások éjszakáján közölt, azaz, hogy semmi szín alatt nem fognak kormányra lépni, és az eddig felmerült kormányfőjelöltekből egyiket sem fogják megszavazni. Annak ugyanakkor örül, hogylemondott, és reméli, hogy ez bosszúként szolgál azért is, amilyen katasztrofálisan volt megszervezve a választás a diaszpórában.