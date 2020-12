Lemondott a PMP éléről Eugen Tomac

Lemondott a parlamentből való (várható) kiesés miatt a Népi Mozgalom Pártja éléről Eugen Tomac.



A pártelnök megköszönte azoknak a választóknak, akik őket támogatták, külön tekintettel a moldovai szavakra, ahol 30%-nál is többen támogatták a pártot."A politika csapatjáték, és maximális felelősséggel kell tekintenünk. A PMP-nek minden választási körzetben volt megfigyelője. Jelenleg 4,94 százalékon állunk, de van, ahol nulla szavazatot kaptunk. Ezeken a helyeken meg fogjuk óvni az eredményt" - mondja Tomac, hozzátéve, hogy 1100 körüli helyről van szó.Lemondását azzal indokolja, hogy kitűzött a párttal egy célt, amelyet nem teljesített. "Az önkormányzati választásokon hat százalék fölött teljesítettünk, most viszont ez az eredmény. Úgy döntöttem, hogy lemondok, hogy valaki viselje a felelősséget" - indokolja az elnök.Azt is elmondta, hogy a politikától viszont nem vonul vissza, és a PMP mellett marad.