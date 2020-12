Bukarestben betilthatják a bevásárlókosarak használatát a szupermarketekben

Bukarestben betilthatják a bevásárnál használatos kosarakat a szupermarketekben a járvány terjedése miatt - tájékoztat a g4media. A fővárosi vészhelyzeti biztosság pénteken dönthet a kérdésben, miután egyeztetnek a bevásárló komplexumok és szupermarketek képviselőivel.



Az után merültek fel szigorítások Bukarestben, hogy az elmúlt 14 napra számolva az incidencia értéke folyamatosan növekszik, a legfrissebb információk szerint 6,77., a főváros prefektusa a portálnak azt mondta, jelenleg nem tervezik vesztegzár bevezetését, de a meglévő szabályokat be kell tartani, illetve a bevásárlókosarak használatának betiltásáról is tárgyalnak.Egyébként nem Bukarest lenne az első, ahol betiltották a bevásárlókosarakat, korábban már Argeș megyében is hasonló intézkedéseket hoztak, mert úgy ítélték meg, hogy epidemiológiai kockázatot jelentenek. Argeș megyében egyébként csak azokban a szupermarketekben tiltották be a kosarak használatát, amelyekben vannak bevásárlókocsik.fotó: Pixabay